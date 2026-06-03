Hungrig und erfahren: Alessandro Vergaro sucht neuen Trainerposten

Alessandro Vergaro sucht einen neuen Trainerposten. – Foto: Burak Annac

Mit seinen 47 Jahren hat Alessandro Vergaro schon vieles erlebt. Aus der Ruhe bringen kann den erfahrenen Trainer kaum etwas. Mehr als zehn Jahre hat er an der Seitenlinie gestanden, Aufstiege gefeiert, aber auch einen Abstieg nicht verhindern können. Das war bei seiner bislang letzten Station der Fall. Kurz vor dem Ende der Saison trennten sich dann die Wege von Vergaro und der GSG Duisburg. Nun ist er bereit für eine neue Herausforderung.

Als Spieler stand Vergaro für den Duisburger FV 08, SV Orsoy und den SV Duissern auf dem Platz - meist in der Kreisliga A, aber er scheute sich auch nie, in der Reserve auszuhelfen. Nur drei Vereine in mehr als zwölf Jahren zeugen von einer Vereinstreue, wie sie in der heutigen Zeit immer seltener zu werden scheint. Deswegen ist Vergaro auch das passende Umfeld wichtig. "Ich suche einen Verein, in dem eine familiäre Atmosphäre herrscht, wo in Ruhe etwas aufgebaut werden kann", erklärt er im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Gleichwohl muss eine gewisse Ambition gegeben sein. "Der Verein soll schon Ziele haben und aufsteigen wollen", ergänzt er.

Ein neues Engagement kann er sich aber der Kreisliga A aufwärts vorstellen im Umkreis von etwa 20 Kilometern um seinen Wohnort Duisburg. Er selbst schätzt sich als "hungrigen Trainer ein, der immer gewinnen möchte". Dabei will er auf sein bewährtes Konzept zurückgreifen: "Ich mag das schnelle Umschaltspiel auf einer kompakten Defensive heraus", sagt er und gibt damit einen kleinen Einblick in seine Spiel-Philosophie.