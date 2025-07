Hungrig auf große Erfolge - hungrig auf den 1. FC Stern!

Elber Celik (#17) bringt die Routine mit, die jeder junge Kader braucht. Mit 27 Jahren ist er der „Oldie“ im Quartett – aber einer mit feinem Fuß und viel Übersicht. Seine Stationen bei der Normannia Gmünd, dem TSGV Waldstetten, TSK Türkgücü und dem TSV Gaildorf machen ihn zu einem echten Taktgeber im Mittelfeld. Ob als Sechser, Achter oder Zehner – Elber will das Spiel lenken. Sein sportliches Vorbild? Der brasilianische Magier Alex de Souza. Und sein größter Erfolg bisher: Vizemeister in der Landesliga. In Mögglingen will er nun vorangehen – als Leader und als Vorbild.