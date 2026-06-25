Hunderte Fans feiern den Auftakt der Wölfe Knappe 500 Anhänger begleiteten den Trainingsstart des VfL Wolfsburg von red · Heute, 09:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Der VfL Wolfsburg ist offiziell in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Nachdem die Spieler bereits zu Wochenbeginn ihre Leistungsdiagnostik absolviert hatten, stand am Mittwoch die erste gemeinsame Trainingseinheit auf dem Rasen auf dem Programm. Bei Temperaturen von über 30 Grad verfolgten rund 500 Fans den Auftakt am VfL-Center und sorgten für eine positive Atmosphäre rund um den Neustart nach dem Bundesliga-Abstieg.

Für Cheftrainer Tobias Strobl war es der erste öffentliche Auftritt mit seiner neuen Mannschaft. Entsprechend groß war die Vorfreude auf den Trainingsauftakt. „Schon die letzten Tage, als es mit den Leistungstests losging, waren toll zu erleben. Jetzt das erste Mal auf dem Platz vor die Mannschaft zu treten, ist aber noch einmal besonders. Ich empfinde große Vorfreude und Tatendrang, jetzt ins Tun zu kommen“, erklärte der neue Wolfsburger Chefcoach auf der Vereinshomepage.

Neuzugänge und Talente im Fokus Insgesamt 31 Spieler begrüßte das neue Trainerteam zur ersten Einheit. Während einige Profis individuell arbeiteten, standen mehrere Neuzugänge bereits auf dem Trainingsplatz. Besonders aufmerksam beobachtet wurden die Offensivkräfte Robert Glatzel und Fabian Reese sowie Innenverteidiger Hauke Wahl, die erstmals das Wolfsburger Trikot auf dem Trainingsplatz trugen. Darüber hinaus erhielten zahlreiche Talente aus der Akademie die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Dinaylo Brito, Henrik Fehr, Truls Furuseth, Max Greger, Noah Horn, Marko Mandity, Bent Peters und Isaiah Seretis sammelten erste Eindrücke im Profikader und wurden von den Zuschauern ebenso herzlich empfangen wie die etablierten Spieler.