Hunderte Fans feiern den Auftakt der Wölfe

Der VfL Wolfsburg ist offiziell in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Nachdem die Spieler bereits zu Wochenbeginn ihre Leistungsdiagnostik absolviert hatten, stand am Mittwoch die erste gemeinsame Trainingseinheit auf dem Rasen auf dem Programm. Bei Temperaturen von über 30 Grad verfolgten rund 500 Fans den Auftakt am VfL-Center und sorgten für eine positive Atmosphäre rund um den Neustart nach dem Bundesliga-Abstieg.
Für Cheftrainer Tobias Strobl war es der erste öffentliche Auftritt mit seiner neuen Mannschaft. Entsprechend groß war die Vorfreude auf den Trainingsauftakt.
„Schon die letzten Tage, als es mit den Leistungstests losging, waren toll zu erleben. Jetzt das erste Mal auf dem Platz vor die Mannschaft zu treten, ist aber noch einmal besonders. Ich empfinde große Vorfreude und Tatendrang, jetzt ins Tun zu kommen“, erklärte der neue Wolfsburger Chefcoach auf der Vereinshomepage.
Insgesamt 31 Spieler begrüßte das neue Trainerteam zur ersten Einheit. Während einige Profis individuell arbeiteten, standen mehrere Neuzugänge bereits auf dem Trainingsplatz. Besonders aufmerksam beobachtet wurden die Offensivkräfte Robert Glatzel und Fabian Reese sowie Innenverteidiger Hauke Wahl, die erstmals das Wolfsburger Trikot auf dem Trainingsplatz trugen.
Darüber hinaus erhielten zahlreiche Talente aus der Akademie die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Dinaylo Brito, Henrik Fehr, Truls Furuseth, Max Greger, Noah Horn, Marko Mandity, Bent Peters und Isaiah Seretis sammelten erste Eindrücke im Profikader und wurden von den Zuschauern ebenso herzlich empfangen wie die etablierten Spieler.
Nicht nur auf dem Platz herrschte Betrieb. Rund um das Trainingsgelände nutzten viele Fans das umfangreiche Rahmenprogramm. Familien, Kinder und langjährige Anhänger bevölkerten den Allerpark, probierten die Mitmachaktionen aus oder verfolgten das Training aus dem Schatten der Bäume entlang des Spielfelds.
Besonders die jüngsten Besucher freuten sich über das VfL-Maskottchen Wölfi, während zahlreiche Fans die Gelegenheit nutzten, sich mit anderen Anhängern über die kommende Saison auszutauschen.
Nach der knapp zweistündigen Trainingseinheit standen die Profis und Trainer ihren Fans direkt zur Verfügung. Die anschließende Autogrammstunde wurde intensiv genutzt. Zahlreiche Erinnerungsfotos, Autogrammwünsche und persönliche Gespräche sorgten dafür, dass der erste Trainingstag weit über die eigentliche Einheit hinausging.
Der Trainingsauftakt machte deutlich, dass trotz des Abstiegs Aufbruchsstimmung rund um den VfL herrscht. Mannschaft und Fans wollen den Neustart gemeinsam angehen – und der erste Schritt in Richtung neue Saison wurde bei sommerlichen Bedingungen und großer Unterstützung von den Rängen bereits gemacht.