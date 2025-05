Hundersingen winkt Tabellenführung, Ringschnait trifft auf Uttenweiler

Der SV Sulmetingen konnte zuletzt durch das späte 1:0 in Ummendorf einen Achtungserfolg verbuchen und schob sich damit auf Rang sechs vor. Mit 13 Punkten liegt man nur einen Zähler vor der SGM Blönried/Ebersbach. Für beide Mannschafte geht es in dieser Saison um nicht mehr viel.

Nach der deutlichen 2:5-Niederlage im Nachholspiel gegen den FV Bad Schussenried ist der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen auf Wiedergutmachung aus. Mit 17 Punkten steht die Mannschaft auf Platz fünf. Die Gäste aus Ummendorf rutschten durch das 0:1 gegen Sulmetingen auf Platz vier ab und stehen mit 18 Punkten auf Platz vier.

Die SG Ringschnait / Mittelbuch bleibt der hartnäckigste Verfolger von Tabellenführer Bad Schussenried und will mit einem Heimsieg dranbleiben. Gegen den SV Uttenweiler, der sich mit zuletzt drei Siegen in vier Spielen stabilisiert hat, wird jedoch Konzentration gefragt sein. Die Hausherren stehen bei 25 Punkten, Uttenweiler belegt mit elf Zählern Platz acht.









Abstiegsrunde



Nach dem souveränen 3:0 gegen Türkspor Biberach will die SG Ertingen / Binzwangen mit einem Sieg gegen die SG Warthausen / Birkenhard Rang vier bestätigen. Die Gäste stehen punktgleich mit dem Tabellenzweiten Hundersingen bei 29 Zählern, ein Sieg in Ertingen wäre ein klares Signal für den Klassenerhalt.

Der SV Schemmerhofen verpasste beim 1:3 in Altshausen wichtige Punkte, liegt mit 24 Punkten aber weiterhin in Schlagdistanz auf Platz fünf. Türkspor Biberach bleibt nach dem 0:3 in Ertingen auf dem neunten Platz stecken und benötigt dringen einen Dreier um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV Baustetten Baustetten SF Hundersingen SF Hundersingen 15:00



Trotz des bereits feststehenden Abstiegs wird der SV Baustetten im Heimspiel gegen den Favoriten SF Hundersingen alles daran setzen, sich sportlich ordentlich zu verabschieden. Die Gäste aus Hundersingen sind mit 29 Punkten auf Platz zwei und könnten bei einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel erwartet die Zuschauer in Burgrieden. Der SV Burgrieden hat durch das 2:1 gegen Baustetten Selbstvertrauen getankt und steht mit 22 Punkten knapp hinter dem direkten Gegner aus Muttensweiler (23 Punkte). Der Sieger dieser Partie kann einen kleinen Schritt in Richtung Klasserhalt machen.

Die SGM Altshausen/Ebenweiler konnte sich zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen Schemmerhofen holen. Mit 21 Punkten liegt man in direkter Schlagdistanz zu Platz vier. Die Sportfreunde Schwendi belegen mit 14 Punkten den vorletzten Platz und haben nur noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt





Zwei sieglose Spiele haben den SV Sigmaringen im Aufstiegsrennen zurückgeworfen. Mit 18 Punkten liegt man gleichauf mit Ummendorf, will aber gegen den Tabellenletzten aus Steinhausen an der Rottum dringend zurück in die Erfolgsspur. Die Gäste stehen bei nur neun Punkten und haben zuletzt nur knapp gegen den Tabellenzweiten verloren – für Sigmaringen zählt in diesem Heimspiel nur ein Sieg.---