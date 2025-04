Hundersingen deklassiert Türkspor, Kirchberg erneut nur Unentschieden

---



Abstiegsrunde







Die SG Warthausen / Birkenhard konnte nach der Niederlage am vergangenen Spieltag wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Timo Barwan brachte den SV Burgrieden in der 6. Minute früh in Führung. Patrick Wilpert glich in der 40. Minute aus und traf in der 69. Minute erneut zur Entscheidung. Mit nun 19 Punkten steht Warthausen auf Rang drei, Burgrieden rutscht auf den achten Platz ab.

---



Der Tabellenführer musste sich zum zweiten Mal in Folge mit einem Remis begnügen. Josip Matusin brachte die Gäste aus Altshausen in der 59. Minute in Führung. Stefan Luppold glich sieben Minuten später per Foulelfmeter (66.) aus. Kirchberg bleibt mit 28 Punkten Erster, die SGM Altshausen/Ebenweiler steht mit 15 Zählern auf Rang sieben.

---



Die SF Hundersingen untermauerten eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den Relegationsplatz. Julian Störkle eröffnete in der 10. Minute, Epoh Senito Epee Noando glich in der 22. Minute für Türkspor aus. Doch Dennis Heiss (26.), Eric Schwarz (42.) und ein Doppelpack von Jochen Gulde (55., 72.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Julian Störkle in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Hundersingen bleibt mit 25 Punkten Tabellenzweiter, Türkspor fällt mit 16 Punkten auf Rang sechs zurück.

---



Ein furioser Beginn entschied die Partie früh zugunsten der Gastgeber. Louis Russ traf in der 16. und 22. Minute, Lukas Eisele (19.) und Fabian Fels (23.) erhöhten auf 4:0. Julian Maier konnte in der 27. Minute nur noch den Ehrentreffer für den SV Schemmerhofen erzielen. Mit dem Sieg klettert Muttensweiler auf Rang fünf (16 Punkte), Schemmerhofen bleibt bei 15 Punkten auf Platz neun.

---



In einer dramatischen Schlussphase holten die Sportfreunde Schwendi einen späten Punkt gegen den SV Baustetten. Maximilian Netzer (70.) und Lukas Rost (75.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Michael Strobel verkürzte in der 80. Minute und traf in der Nachspielzeit (90.+5) zum Ausgleich. In der 81. Minute sah Christian Rodi (SV Baustetten) nach einem Foulspiel die Rote Karte. Baustetten bleibt mit neun Punkten Tabellenletzter, Schwendi belegt mit nun 14 Punkten weiter Rang zehn.