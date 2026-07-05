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Hummetroths Trizzino nennt seine Top-Elf der A-Liga Odenwald
Co-Trainer der Ersten und Spieler der Zweiten hat sein favorisiertes Team aus der Klasse zusammengestellt
von Lutz Reubold · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser
Luca Trizzino (SV Hummetroth II, hier beim Relegationsspiel gegen DJK Viktoria Dieburg) musste auch bei der Wahl seiner Top-Elf einen kühlen Kopf behalten. – Foto: Herbert Krämer
Der Toptorjäger, vier Meister und die ein oder andere Überraschung: Luca Trizzino, Co-Trainer des SV Hummetroth in der Hessenliga und Spieler der zweiten Mannschaft in der A-Liga Odenwald, hat seine Top-Elf der vergangenen A-Liga-Saison zusammengestellt. „Ich habe lange überlegt, viele Spieler rein- und wieder rausgenommen. Am Ende ist es ein ausbalancierter Mix im 3–4–3 geworden“, sagt Trizzino. Vom SV Hummetroth II hat er nur einen Spieler ausgewählt. „Es hätten mehr sein können, doch einige gehören auch zum Hessenliga-Kader. Daher habe ich diese Jungs für die Top-Elf nicht berücksichtigt“, ordnet Trizzino ein. Wer es in seine Top-Elf geschafft hat, lest ihr auf Echo Online (Plus).