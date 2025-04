Giuseppe Signorelli sorgte gegen Walldorf für den Siegtreffer des SV Hummetroth. – Foto: Mara Wolf - Archiv

Hummetrother Aufstieg ist jetzt ganz nah Verbandsligist SV Hummetroth schlägt RW Walldorf II und setzt sich an der Spitze ab +++ Konkurrenz aus Dortelweil und Seligenstadt patzt

Michelstadt. Am Ende brach alles heraus aus Artug Özbakir, sieben Minuten vor Ende der Verbandsliga-Partie seines SV Hummetroth gegen die U23 von Rot-Weiß Walldorf. Da traf der Torjäger vom Dienst, Giuseppe Signorelli, mit seinem 26. Saisontor zum erlösenden 1:0-Siegtreffer für die Odenwälder, die bis dahin – wie so oft in dieser Saison – den Gegner zwar klar dominiert, aber die Tore nicht gemacht hatten. Mit dem knappen, aber am Ende hochverdienten Sieg gegen die Walldorfer Hessenliga-Reserve steht das Tor zu eben jener Spielklasse für den SV Hummetroth sperrangelweit offen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Denn nicht nur der eigene Erfolg war der nächste Schritt zum Aufstieg, auch die anderen Ergebnisse am vergangenen Wochenende waren so ganz nach dem Geschmack von Özbakir.

Der schärfste Verfolger SC Dortelweil kassierte im Spitzenspiel bei Pars Neu-Isenburg eine 1:4-Packung. Und auch der Tabellendritte, die Sportfreunde Seligenstadt, blieben bei der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FCA Darmstadt ohne Punkte. Und so beträgt der Vorsprung auf Dortelweil inzwischen schon sieben Zähler, das Nachholspiel beim SKV Beienheim am Donnerstag (17.) um 19.30 Uhr steht zudem noch aus. Die Chancen für den direkten Durchmarsch stehen also blendend, auch wenn der 42 Jahre alte Coach die Euphorie weiter bremst: „Ja, definitiv“, lacht Özbakir und fügt an: „Die Jungs haben aber die richtige Einstellung.“ Und einen Lauf noch dazu. Erneut stand hinten wieder die Null, aus den letzten sechs Spielen holte der SVH sechs Siege mit 21:3 Toren.