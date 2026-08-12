Hummetroth will gegen Unter-Flockenbach das Momentum drehen Der SV Hummetroth will sich endlich für den Aufwand belohnen, der SV Unter-Flockenbach den Traumstart veredeln +++ Spannung vor dem Südgipfel in der Hessenliga, live bei Echo Online von Marcel Storch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Signorelli und der SV Hummetroth wollen gegen den SV Unter-Flockenbach den ersten Saisonsieg holen. Foto: Guido Schiek

Erbach. Eigentlich sollten die Rollen im Duell zwischen dem SV Hummetroth und dem SV Unter-Flockenbach klar verteilt sein. Der ambitionierte Hessenligist, der oben mitspielen will, gegen den Aufsteiger, für den es erst mal um den Klassenerhalt geht. Doch vor dem Südgipfel in der Fußball-Hessenliga am Mittwoch (19.30 Uhr live auf Echo Online) sind die Vorzeichen denkbar anders als erwartet. Der SV Hummetroth ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, dazu setzte es im Pokal das Aus gegen Germania Ober-Roden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SV Unter-Flockenbach kommt als Tabellenführer Ganz anders ist die Stimmung beim Bergsträßer Klub. Nach dem Pokal-Aus gegen RW Darmstadt glückte der Saisonstart in der Hessenliga mit zwei Siegen. Tabellenführer mit 10:1 Toren – wer hätte das gedacht? Unter-Flockenbachs Trainer Lukas Cambeis: „Den Saisonstart in der Hessenliga hätte ich natürlich unterschrieben.“ Wohl wissend, dass es eine schöne Momentaufnahme ist. Mehr nicht. Rot-Weiß Walldorf (4:1) und CSC Kassel (6:0) seien auch keine Gegner, die Cambeis oben erwartet. "Hummetroth wird eine andere Hausnummer."

Der SVU-Trainer hat die Odenwälder zweimal beobachtet. "Sie haben viel individuelle Qualität", weiß der gebürtige Viernheimer. Er und sein Team wollen den Gegner im besten Fall hinterherlaufen lassen. Cambeis kann gegen Hummetroth auf den gleichen Kader wie beim 6:0 gegen Kassel setzen. Simon Katisch kehrt nach Rot-Sperre zudem zurück. Marcel Petrinec, Aron Unrath, Fabio Lo Porto und Matthias Kuhn fehlen weiterhin. Geht es nach Hummetroths Trainer Tino Lagator soll das Spiel am Mittwoch der „Knickpunkt“ in der noch jungen Saison werden. Raus aus dem Negativstrudel, ein positives Momentum schaffen. "Wir wollen uns endlich belohnen", sagt Lagator. Denn Vorwürfe könne er trotz der drei Pflichtspielniederlagen seinem Team nicht machen. Gegen TG Friedberg und TuBa Pohlheim, zwei Teams, die aus Lagators Sicht in der Hessenliga oben mitspielen werden, habe sein Team gut mitgehalten. Aber am Ende eben verloren. Lagator sieht fehlende Konzentration über die gesamte Spieldauer als einen Grund für die Niederlagen. „Uns fehlt aktuell die Konsequenz, unser Spiel 90 Minuten durchzuziehen.“