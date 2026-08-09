Hummetroth verliert auch in Pohlheim

SVH-Trainer Tino Lagator (hier in der Vorsaison beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt II) war mit der Leistung seiner Spieler gegen Pohlheim unzufrieden. Foto: Guido Schiek

Pohlheim. Zwei Spiele, null Punkte: Für den SV Hummetroth ist der Fehlstart in die neue Saison der Hessenliga perfekt. Nach der 2:4-Pleite gegen Türk Gücü Friedberg in der Vorwoche mussten sich die Odenwälder jetzt Turabdin-Babylon Pohlheim mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Damit steht der SVH auf Platz 16 der Tabelle.

Unter der Woche gelang den Hummetröthern gegen die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach mit dem 5:0 noch der souveräne Einzug in die zweite Runde des Odenwälder Kreispokals. Darauf wollten sie aufbauen, was zunächst gelang. Hummetroth startete gut in die Partie, doch Pohlheim stellte die Weichen für den Erfolg mit einem Doppelschlag: Leonid Akulinin (24.) und Ibrahim Aral (34.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung der Mittelhessen. Felix Metzler (58.) verkürzte zwar für die Odenwälder, doch Sho Sannomiya (85.) erstickte mit seinem Treffer zum 3:1 alle Hoffnungen des SVH auf einen Punktgewinn im Keim.

SV Hummetroth: Lagator nimmt seine Mannschaft in die Pflicht

Hummetroths Trainer Tino Lagator sagte nach dem Spiel: „Wir sind gut ins Spiel reingekommen und waren die bessere Mannschaft. Dann kassieren wir einen Freistoß-Sonntagsschuss zum 0:1 – das war Champions League.“ Danach habe seine Mannschaft die Köpfe hängen lassen – die Folge: das 0:2. „In die zweite Halbzeit gehen wir wieder gut rein und erzielen den Anschlusstreffer“, führt Lagator weiter aus. Seine Mannschaft sei am Drücker gewesen, habe allerdings „klare Torchancen“ ausgelassen und zuvor zusätzlich Pech mit einem Lattentreffer gehabt.

Lagator könne mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Er kritisiert: „Wir haben schon das zweite Spiel auf die gleiche Weise verloren. Wir spielen einen schönen Fußball, das sieht gut aus. Am Ende interessiert es aber keinen, ob du gut gespielt hast. Das Ergebnis zählt.“ Erneut hätten seine Spieler die Konzentration nicht aufrechterhalten, was in der Hessenliga bestraft werde, so der Trainer.

Der SVH-Trainer wirft seiner Mannschaft vor: „Wir sind einfach nicht konsequent genug, nutzen unsere Chancen nicht und kassieren Tore aus dem Nichts.“ Bis zum dritten Gegentor, das nach einem Pohlheimer Konter fiel, sah Lagator einen überlegenen SV Hummetroth, doch am Ende sprangen wieder keine Punkte dabei heraus. Den Fokus legt er nach sieben Gegentoren in zwei Spielen jetzt klar darauf, die Defensive zu stabilisieren. Lagator fordert: „Wir müssen die Köpfe zusammenstecken und in der Defensive gemeinsam unser Tor beschützen.“

SV Hummetroth trifft auf SV Unter-Flockenbach

„Zum Glück“ sei am Mittwoch (19.30 Uhr, live bei Echo Online) gegen den SV Unter-Flockenbach bereits das nächste Spiel, um die Niederlage „schnell wieder gutzumachen“, so der 38-Jährige. Doch es wartet ein echter Brocken auf seine Elf: Der Aufsteiger um Trainer Lukas Cambeis ist mit sechs Punkten fulminant in die Saison gestartet und hat in zwei Spielen zehn Tore geschossen und nur eins kassiert (4:0 gegen RW Walldorf und 6:1 gegen den CSC Kassel). Dazu stellen die „Flockies“ mit Linus Hebling (fünf Treffer) den Top-Torjäger der Hessenliga.

Lagator dazu: „Sie haben das bessere Momentum auf ihrer Seite. Wir müssen ackern, dass wir aus dieser Lage wieder herauskommen und in Ruhe weiterarbeiten können.“ Denn der Trainer weiß um die Erwartungshaltung: „Ansonsten kommt langsam der Druck.“