Hummetroth: Transfer-Ärger um einen Verteidiger

Arheilgen/Hummetroth. Mit seinen 1,92 Metern Körpergröße ist Mateus Henrique Morais Dias eine Erscheinung. Der Brasilianer steht an der Seitenlinie, während seine Kollegen auf dem Platz um den Aufstieg in die Hessenliga spielen. Eigentlich hatten sie sich das anders vorgestellt im Odenwald, als der Verteidiger im Winter vom FCA Darmstadt zum SV Hummetroth gewechselt war. Doch der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat Mateus Dias erst für Juni die Spielerlaubnis erteilt. Sehr zum Ärger von Hummetroths Vorsitzenden Stefano Trizzino, der neben Dias steht und sich auf Englisch mit dem Brasilianer unterhält.

Der Reihe nach: Wie Trizzino berichtet, habe der Verteidiger, der gemeinsam mit dem zweiten Hummetröther Brasilianer Marcelo Manfredini in einer WG in Darmstadt wohnt, im Januar den Verein kontaktiert und mitgeteilt, dass er gerne nach Hummetroth kommen würde. „Auf die Frage hin, ob er sich beim FCA abgemeldet hat, übergab er uns die schriftliche Bestätigung, aus der hervorging, dass er sich noch vor dem 31. Dezember beim FCA abgemeldet hat. Mit der schriftlichen Bestätigung haben wir ihn im DFBnet Pass-System angemeldet“, erzählt Trizzino. Dabei stellten sie in Hummetroth fest, dass die Abmeldung nicht im DFBnet eingegeben worden war. Ein Versäumnis des abgebenden Vereins, wie sich herausstellte.

Das war am 28. Januar dieses Jahres. Die Hummetröther haben sofort den Kontakt zum Ligarivalen gesucht, mit der Bitte einer Bestätigung und mit dem Hinweis, dass der Spieler sich abgemeldet hat. Dieser kam der Arheilger Club mit einem Schreiben an den HFV nach, da zwischen den Vereinen Einigkeit herrscht, dass sich der Spieler unstreitig vor dem 31. Dezember 2024 beim FCA abgemeldet habe, berichtet Trizzino. Und doch erfolgte bis heute keine Freigabe. Der Spieler bleibt bis Anfang Juni gesperrt.

Denn die Spielordnung des HFV sieht vor, dass eine Abmeldung durch die Option „Abmeldung durch den aufnehmenden Verein“ im DFBnet Pass Online oder per Einschreiben mittels Postkarte erfolgen muss. Beides geschah im Falle von Dias jedoch nicht. Doch in Paragraf 94, Absatz 1b) der Spielordnung ist auch von einer weiteren Option die Rede. Dort heißt es, dass die Abmeldung per Einschreiben mittels Postkarte erfolgen muss, „es sei denn, der Tag der Abmeldung ist unstreitig und vom abgebenden Verein bestätigt oder sonst in fälschungssicherer Weise nachgewiesen“.