Hummetroth-Trainer Sandro Sirigu fordert mehr Mentalität Albtraum-Auftakt für den Ex-Profi: Beim Debakel des SVH gegen Lengfeld stört den neuen Trainer vor allem eines

Und das absolut verdient, auch wenn der Sieg vielleicht eins, zwei Tore zu hoch ausfiel. Sirigu, der vergangene Woche das Traineramt von Thomas Epp beim großen Meisterschaftsfavoriten der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald übernommen hatte, musste an der Seitenlinie mit zusehen, wie der SVH die zweite Niederlage in Folge kassierte und erstmals von den Aufstiegsrängen abrutschte. Wie der Deutsch-Italiener seinen ersten Arbeitstag beim SV Hummetroth erlebt hat und was ihn besonders enttäuscht hat, das lest ihr im Plus-Artikel bei echo-online.