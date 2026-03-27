Hummetroth: Rückendeckung für Streker

Denis Streker, der ein sehr gutes Verhältnis zur Sportlichen Leitung hat.

Hummetroth. Am Dienstagnachmittag ist Christopher Nguyen auf dem Weg zum Trainingsgelände des abstiegsgefährdeten Hessenligisten SV Hummetroth. Der Sportliche Leiter geht in schweren Zeiten mit gutem Beispiel voran, die Worte von Trainer Denis Streker lebt der 38 Jahre alte Pädagoge vor. „Wir werden jetzt enger zusammenrücken und hart arbeiten“, hatte Streker nach dem 0:1 am Samstag gegen den KSV Baunatal angekündigt.

Es war bereits die vierte Niederlage aus den ersten fünf Ligaspielen 2026. Selbst das 4:0 gegen Schlusslicht Weidenhausen konnte die missliche Lage nicht verändern. Drei Punkte wurden dem SVH schließlich in der vergangenen Woche nach einem Sportgerichtsurteil abgezogen. In einem Testspiel war ein nicht spielberechtigter Akteur eingesetzt worden. Bittere Konsequenz: Mit 27 Punkten finden sich die ambitionierten Odenwälder im Abstiegskampf wieder. Stand jetzt müsste Hummetroth in die Relegation gegen den Abstieg.

Die ist jedoch nicht wegzureden. Das letztlich wertlose Weidenhausen-Spiel nicht eingerechnet, haben die Hummetröther letztmals am 26. Oktober 2025 (3:2 beim CSC 03 Kassel) als Sieger das Feld verlassen. Das Ziel, in der Rückrunde den Aufstiegsrelegationsplatz ins Visier zu nehmen, ist in weite Ferne gerückt. Dafür wurde im Höchster Ortsteil auch noch einmal ordentlich Geld in die Hand genommen. Mit Halil Ibrahim Yilmaz kam der beste Hessenliga-Torjäger von Konkurrent FC Eddersheim, genauso wie dessen Kumpel Dominik Wüst. Von Hanau 1960 wurde der ehemalige afghanische Nationalspieler Zubayr Amiri verpflichtet, Joel Gerezgiher sammelte bei Eintracht Frankfurt sogar Bundesliga-Erfahrung. „Der positive Effekt, den wir uns von den neuen Spielern erhofft hatten, ist sehr schnell verpufft“, sagt Nguyen sichtlich enttäuscht, ohne die Spieler aber persönlich zu kritisieren.

„Wir wussten von Anfang an, dass so eine Phase in der Hessenliga kommen kann. In dieser Form hatten wir uns das aber natürlich nicht vorgestellt“, sagt Nguyen im Gespräch mit dieser Redaktion. Er räumt ein: „Erstmals seit fünf Jahren befinden wir uns in so einer Situation. Das ist für viele völlig neu, wir kennen eine solche Negativserie eigentlich gar nicht mehr.“

Dennoch wartet insbesondere Yilmaz, der in der Vorrunde für den FC Eddersheim noch 23 Mal eingenetzt hatte und von den Instagram-Followern des offiziellen Hessenliga-Accounts zum besten Spieler der Vorrunde gewählt wurde, im Odenwald noch auf den Durchbruch – und auf sein erstes Tor für den neuen Club. Gleichwohl war der Torjäger gegen Baunatal nah dran am Premierentor, bei der besten Hummetröther Chance scheiterte er am Innenpfosten.

Nguyen blieb indes nicht verborgen, dass im Odenwald schon wieder über einen möglichen Trainerwechsel spekuliert wird. Für Streker-Vorgänger und Aufstiegstrainer Artug Özbakir war schließlich nach nur drei Niederlagen in Folge im November 2025 Schluss, Sandro Sirigu wurde 2023 sogar in der Saisonvorbereitung geschasst. „Oft wird hier von einem Schleudersitz gesprochen“, weiß der Sportliche Leiter nur zu gut um den Gesprächsstoff, den der Emporkömmling, der 2017 noch in der C-Liga gelistet war, in der Region liefert.

Doch dieses Mal soll alles anders sein. Nguyen: „Wir arbeiten gemeinsam sehr akribisch daran, dass wir die Trendwende schaffen, drehen an vielen Stellschrauben. Aber es liegt definitiv nicht an Denis. Er leistet mit seinem Trainerteam sehr gute Arbeit, ist sehr ambitioniert und hat uns schon sehr geholfen, die Professionalisierung in vielen Bereichen voranzutreiben.“ Um das Bekenntnis noch klarer zu formulieren, sagt der Sportchef auch im Namen von Vereinsboss und Mäzen Stefano Trizzino: „Wir stehen voll hinter Denis und seinem Trainerteam.“

Nguyen nimmt die Spieler in die Pflicht

Stattdessen nimmt der 38-Jährige die Spieler in die Pflicht. „Sie müssen weiter arbeiten, das Glück vielleicht auch einfach mal erzwingen.“ In dieser Hinsicht sei die knappe Niederlage gegen Baunatal ein Fingerzeig in die richtige Richtung gewesen, merkt er an. „Die Leichtigkeit in den Aktionen ist da schon ein Stück weit zurückgekommen.“ Auch Streker hatte seine Schützlinge trotz der Niederlage ausdrücklich gelobt. „Da war Herz drin, da war Leidenschaft drin. Da stand eine Mannschaft auf dem Platz, die lebt“, hatte der Coach beobachtet.

Die nächste Chance, auf dem Platz für die Trendwende zu sorgen, hat die Streker-Elf am Samstag (15 Uhr) beim Tabellenzehnten VfB Marburg – einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Partie wird im Livestream auf echo-online.de übertragen.