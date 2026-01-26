Hummetroth ist eine Halbzeit ebenbürtig

Erbach. 45 Minuten lang war der SV Hummetroth im Testspiel gegen Regionalligist Kickers Offenbach vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Beim Highlight-Test vor gut gefüllten Rängen im Erbacher Sportpark agierte die Elf von Trainer Denis Streker mutig gegen den klassenhöheren Traditionsverein aus Offenbach, musste sich schlussendlich aber der Elf von OFC-Trainer Kristjan Glibo mit 0:3 geschlagen geben.
Mit Irwin Pfeiffer, Torwart Marvin Gärtner, Amid Khan Agha, Giuseppe Signorelli, Dominik Wüst, Jannik Sommer und Ahmet Dogan standen gleich mehrere Spieler im SVH-Kader, die einst als (Jugend-)Spieler das Trikot des OFC getragen hatten. Dagegen fehlten beim SV Hummetroth neben den Neuzugängen Felix Metzler und Zubayr Amiri auch die noch in der Heimat weilenden Brasilianer Victor Vinicius Silva De Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias sowie Issak Somov.
Insbesondere Pfeiffer sowie Winter-Neuzugang Halil Ibrahim Yilmaz hätten die Hausherren vor der Pause dennoch in Führung bringen können. Yilmaz, für den Ex-Verein FC Eddersheim Nils Fischer von Rot-Weiß Walldorf als Ersatz verpflichtet hat, erlief einen ungenauen Pass von OFC-Routinier Marc Wachs in Richtung eigene Abwehr, verzog dann aber (17.). In der 35. Minute missglückte OFC-Verteidiger Jona Borsum ein Befreiungsschlag, doch weder Pfeiffer noch Yilmaz konnten daraus Kapital schlagen.
Und auch zwei Minuten vor der Pause war es Pfeiffer, der vor der Saison aus Offenbach in den Odenwald gewechselt war, der mit einer scharfen Hereingabe für Gefahr im Offenbacher Strafraum sorgte.
Nach dem Pausentee war es Offenbachs Jona Borsum, der die Partie bei eisigen Temperaturen und Sonnenschein auf dem Kunstrasen in Erbach zugunsten der Kickers entschied. Nach einer knappen Stunde brachte er die Gäste zunächst aus spitzem Winkel in Führung. Zehn Minuten später bediente er unfreiwillig Boubacar Barry, der nur einschieben musste.
Beim dritten Tor schob dann Borsum nach Barry-Vorlage aus kurzer Distanz ein (74.). Die Kickers hätten in Person von Kilian Skolik noch weiter erhöhen können. Erst chippte er den Ball an den Querbalken (84.), dann scheiterte er aus kurzer Distanz an Hummetroths Torwart Marvin Gärtner (90.).