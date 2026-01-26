Hummetroths Irwin Pfeiffer (rechts) war im Duell mit seinem ehemaligen Verein Kickers Offenbach ein Aktivposten, verpasste aber die Chance zum Führungstor. Hier trifft er auf den Offenbacher Daniel Dejanovic. Foto: Herbert Krämer

Hummetroth ist eine Halbzeit ebenbürtig Der Hessenligist hält im Test gegen Regionalligist Kickers Offenbach 45 Minuten lang gut mit

Erbach. 45 Minuten lang war der SV Hummetroth im Testspiel gegen Regionalligist Kickers Offenbach vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Beim Highlight-Test vor gut gefüllten Rängen im Erbacher Sportpark agierte die Elf von Trainer Denis Streker mutig gegen den klassenhöheren Traditionsverein aus Offenbach, musste sich schlussendlich aber der Elf von OFC-Trainer Kristjan Glibo mit 0:3 geschlagen geben.

Sieben SVH-Spieler kickten früher für den OFC Mit Irwin Pfeiffer, Torwart Marvin Gärtner, Amid Khan Agha, Giuseppe Signorelli, Dominik Wüst, Jannik Sommer und Ahmet Dogan standen gleich mehrere Spieler im SVH-Kader, die einst als (Jugend-)Spieler das Trikot des OFC getragen hatten. Dagegen fehlten beim SV Hummetroth neben den Neuzugängen Felix Metzler und Zubayr Amiri auch die noch in der Heimat weilenden Brasilianer Victor Vinicius Silva De Oliveira und Mateus Henrique Morais Dias sowie Issak Somov.

Insbesondere Pfeiffer sowie Winter-Neuzugang Halil Ibrahim Yilmaz hätten die Hausherren vor der Pause dennoch in Führung bringen können. Yilmaz, für den Ex-Verein FC Eddersheim Nils Fischer von Rot-Weiß Walldorf als Ersatz verpflichtet hat, erlief einen ungenauen Pass von OFC-Routinier Marc Wachs in Richtung eigene Abwehr, verzog dann aber (17.). In der 35. Minute missglückte OFC-Verteidiger Jona Borsum ein Befreiungsschlag, doch weder Pfeiffer noch Yilmaz konnten daraus Kapital schlagen. Und auch zwei Minuten vor der Pause war es Pfeiffer, der vor der Saison aus Offenbach in den Odenwald gewechselt war, der mit einer scharfen Hereingabe für Gefahr im Offenbacher Strafraum sorgte.