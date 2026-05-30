Hummetroth II und Michelstadt im Endspiel um die Relegation

Freude in Michelstadt, wo Marc Eidenmülller von einer Superstimmung berichtet: „Alle hofften und wollten dieses Finalspiel, das uns noch auf den Aufstieg hoffen lässt. Unsere Jungs sind ganz heiß, werden Vollgas am Sonntag geben und den offenen Schlagabtausch suchen. Ein Tor wird ja in Hummetroth wahrscheinlich nicht reichen“, sagt der Sportliche Leiter. Da kommen natürlich schnell die Gedanken an das Hinrundenspiel, in dem der SVH II schon 5:2 führte und am Ende doch noch mit 5:6 unterlag. „Hinten heraus hatten wir vielleicht die größeren Kraftreserven und die stärkere Endgeschwindigkeit. Wir müssen konsequent nach vorne spielen, und auch Hummetroth kann gar nicht anders mit dieser Mannschaft, die in der Rückrunde nur Sandbach unterlag. Ich denke, am Sonntag werden es die Kleinigkeiten sein, die das Spiel entscheiden“, so Michelstadts Sportlicher Leiter.