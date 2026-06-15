Hummetroth II und Dieburg müssen ins Entscheidungsspiel

Hummetroth. Im dritten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald trennten sich am Samstag der SV Hummetroth II und Viktoria Dieburg 1:1 (0:0). Damit tritt nun ein Szenario ein, das der Odenwälder Kreisfußballwart Hartmut Schwöbel bereits im Vorfeld erwähnt hatte. Die nach dem kurzfristig geäußerten Gruppenliga-Verzicht des FCA Darmstadt ohnehin schon turbulente südhessische Relegation erhält dadurch nochmals zusätzliche Spannung.
Nachdem beide zuvor gegen Absteiger SG Bad König/Zell mit 1:0 gewonnen hatten, sind Dieburg und Hummetroth punkt- und torgleich (vier Zähler, je 2:1 Tore). Der direkte Vergleich endete unentschieden. Eine Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen waren trotz des Final-Charakters am Samstag nicht vorgesehen. Dafür aber ein „Entscheidungsspiel auf neutralem Platz“, wie Schwöbel im Vorfeld angekündigt hatte. Die Partie war schon im Vorfeld vorsorglich terminiert worden – zeitgleich (17. Juni, 19 Uhr) mit dem Gruppenliga-„Finale“ zwischen Lorsch und Steinbach. Gespielt wird beim KSV Reichelsheim.
Denn: Schafft Steinbach doch noch den Aufstieg, wäre nun in der Kreisoberliga ein zusätzlicher Platz frei. Und sowohl Hummetroth als auch Dieburg dürften aufsteigen. Um aber die Spannung (auch für die Zuschauer) aufrechtzuerhalten, sollen beide Partien parallel stattfinden, so Schwöbel. In beiden Fällen entscheiden jetzt auch eine Verlängerung sowie ein Elfmeterschießen, wenn die Partien (erneut) unentschieden enden.
Am Samstag gehörten die ersten 20 Minuten den Dieburgern, die gleich drei gute Tormöglichkeiten herausspielten und in der ersten Hälfte auch die bessere Mannschaft waren. Toni Vogt (18., 19.) besaß gleich zwei nennenswerte Chancen zur Gästeführung. Hummetroths erste und beste Chance in den ersten 45 Minuten hatte Paul Heinrich (31.), doch Dieburgs Torhüter Max Boskugel klärte mit dem Fuß.
Dieburg war auch in der Folge die aktivere Mannschaft, aber im Abschluss nicht konsequent genug. Der Odenwälder A-Liga-Vizemeister, der gleich auf drei Leistungsträger verzichten musste, bekam vor allem Vogt nie richtig unter Kontrolle.
Lange Bestand hatte die Führung der Odenwälder aber nicht: Bereits in der 66. Minute erlief ein Dieburger einen langen Ball in die Spitze, überlief die Abwehr und passte anschließend von der Grundlinie mustergültig auf Henri Vogt, der nur wenig Mühe hatte, den Ball im Hummetröther Tor zu versenken.
Die Partie war nun hart umkämpft, beide Teams drängten auf die Entscheidung. Auch ohne Torjäger Morten Gräf, der in der regulären Runde 24 Tore erzielt hatte, und Abwehrchef Ehsan Shahkhel hatte der SVH II in der Schlussminute die Riesenchance zum Sieg – und zum Aufstieg. Doch Omaid Tashin schoss Dieburgs Schlussmann Boskugel aus aussichtsreicher Position lediglich an.
„Die zweite Hälfte gehörte meiner Mannschaft, die sich gegen starke Gäste immer klarer durchsetzte“, befand Hummetroths Trainer Odysseas Floros. Im Entscheidungsspiel am Mittwoch gelte es nun, an diese Leistung anzuknüpfen.