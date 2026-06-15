Hummetroth II und Dieburg müssen ins Entscheidungsspiel

Nachdem beide zuvor gegen Absteiger SG Bad König/Zell mit 1:0 gewonnen hatten, sind Dieburg und Hummetroth punkt- und torgleich (vier Zähler, je 2:1 Tore). Der direkte Vergleich endete unentschieden. Eine Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen waren trotz des Final-Charakters am Samstag nicht vorgesehen. Dafür aber ein „Entscheidungsspiel auf neutralem Platz“, wie Schwöbel im Vorfeld angekündigt hatte. Die Partie war schon im Vorfeld vorsorglich terminiert worden – zeitgleich (17. Juni, 19 Uhr) mit dem Gruppenliga-„Finale“ zwischen Lorsch und Steinbach. Gespielt wird beim KSV Reichelsheim.