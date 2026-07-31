Hummetroth erwartet abgezockten Aufstiegsfavoriten zum Start

Hummetroth. Das Aus im Hessenpokal ist aufbereitet. Hummetroths Trainer Tino Lagator hat sich das Spiel gegen Germania Ober-Roden (3:4 nach Elfmeterschießen) nochmal angeschaut und ist zum Schluss gekommen: „Wir müssen unsere Tore machen, haben zwei Hundertprozentige Chancen.“ Darüber habe er auch am Dienstag im Training mit seinen Spielern nochmal gesprochen. Denn am Ende stand nach 90 Minuten die Null auf beiden Seiten. Was ihm gefiel, war die Restverteidigung. Nur eine Torchance durch einen Freistoß ließen die Hummetröther zu. „Uns fehlte vorne nur die Konsequenz. Sonst kann ich den Jungs nichts vorwerfen“, sagt der Kroate in Diensten des SV Hummetroth. „Wenn ein Gegner mit uns Fußball spielen will, dann sind wir gut“, so Lagator weiter. Doch wenn der Gegner wie die Germania tief stehe und vor allem aufs Verteidigen aus sei, dann habe seine Mannschaft Probleme.
Gegen Türk Gücü Friedberg dürfte eher ein mitspielender Gegner zum Hessenliga-Start warten. Aber einer, den Lagator für einen der Mitfavoriten um den Aufstieg in der Hessenliga zählt. „Sie spielen schon länger zusammen und haben mit Noah Michel und Toni Reljic zwei Angreifer, die 30 Tore pro Saison garantieren“, erklärt der SVH-Trainer. Man kennt sich, traf man doch am letzten Spieltag der alten Saison erst aufeinander (2:2). Er habe die Friedberger auch im Pokal gegen Verbandsligist Bad Homburg (3:0) beobachtet, sagt Lagator, und viel Qualität gesehen. Und eine gewisse Abgezocktheit, die seiner Mannschaft mitunter noch fehle. Mit Ferdinand Scholl (Bahlinger SC) und Erdinc Solak (früher Stadtallendorf) verfüge Türk Gücü auf der Sechs, als auch mit Noel Knothe (Kickers Offenbach) und dem ehemaligen Alzenauer Mersei Dieu Nsandi in der Abwehr über Regionalliga-erfahrene Spieler, gibt Lagator zu bedenken.
Immerhin: Er kann, von kleineren Wehwehchen abgesehen, aus dem Vollen schöpfen. Victor Vinicius Silva de Oliveira absolviert seine Reha noch in Brasilien, wird aber zeitnah zurückerwartet. Mit Marc Perchner hat ein Angreifer, wie berichtet, den Verein kurzfristig verlassen. Ihn zieht es zurück zum VfR Fehlheim. In Hummetroth schauen sie sich daher noch nach einem neuen Angreifer um. Einer, der Bälle festmachen kann und weiß, wo das Tor steht. „Wir haben ein paar Stürmer kontaktiert“, sagt Lagator. Gegen Friedberg muss er aber auf bewährtes Personal setzen.
Die Partie steigt am Samstag, 15 Uhr, übrigens nicht wie in der vergangenen Saison im Sportpark Erbach, sondern in Pfungstadt, wo der SV Hummetroth bereits seit vergangenem Jahr trainiert. Aufgrund von Veranstaltungen in Erbach wird der SVH seine Partien im August auf dem Platz der Germania in Pfungstadt austragen.