Hummetroth erwartet abgezockten Aufstiegsfavoriten zum Start

Am letzten Spieltag trennten sich Hummetroth um Trainer Tino Lagator 2:2 von Türk Gücü Friedberg. © Guido Schiek

Hummetroth. Das Aus im Hessenpokal ist aufbereitet. Hummetroths Trainer Tino Lagator hat sich das Spiel gegen Germania Ober-Roden (3:4 nach Elfmeterschießen) nochmal angeschaut und ist zum Schluss gekommen: „Wir müssen unsere Tore machen, haben zwei Hundertprozentige Chancen.“ Darüber habe er auch am Dienstag im Training mit seinen Spielern nochmal gesprochen. Denn am Ende stand nach 90 Minuten die Null auf beiden Seiten. Was ihm gefiel, war die Restverteidigung. Nur eine Torchance durch einen Freistoß ließen die Hummetröther zu. „Uns fehlte vorne nur die Konsequenz. Sonst kann ich den Jungs nichts vorwerfen“, sagt der Kroate in Diensten des SV Hummetroth. „Wenn ein Gegner mit uns Fußball spielen will, dann sind wir gut“, so Lagator weiter. Doch wenn der Gegner wie die Germania tief stehe und vor allem aufs Verteidigen aus sei, dann habe seine Mannschaft Probleme.