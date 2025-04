Hummetroth: Das große Ziel ist nicht mehr weit

Hummetroth. Mächtig arbeiten musste Verbandsligist SV Hummetroth bei seinem Heimspiel im vergangenen Oktober gegen den 1. FCA Darmstadt. Beim 2:1-Erfolg des SVH verlangte das mit Südamerikanern gespickte Team von Trainer Luca Bergemann den Odenwäldern bis in die Schlussminute alles ab. Es war das erste Spiel von Hummetroths Chefcoach Artug Özbakir, der kurz zuvor den entlassenen Richard Hasa an der Seitenlinie ersetzt hatte.

Zwar erwartet Özbakir beim Darmstädter Stadtteilclub erneut eine schwierige Partie, weiß aber auch, dass sein Team in den vergangenen Monaten unter seiner Regie deutlich stabiler auftritt als noch zu Beginn der Saison. „Ich habe mir den FCA gegen Seligenstadt angesehen. Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Tempo“, so der 42-Jährige, der auf dem Arheilger Naturrasen das eigene Spiel wohl wieder umstellen muss: Weniger Fußball, dafür mehr Kampf. Für den Defensivfanatiker kein Problem, wenn es der Sache – sprich drei Punkten – am Ende dienlich ist. „Wir sind insgesamt ja auch deutlich flexibler geworden“, freut sich der Coach und nennt beispielhaft die Partien auf tiefem Naturrasen zuhause gegen die SG Bornheim (4:1) und bei Schlusslicht SKV Beienheim (3:1), wo man das eigene Spiel nicht wie gewohnt aufziehen konnte.

Dass das Titelrennen sechs Spieltage vor Saisonende und zehn Punkten Vorsprung praktisch entschieden ist, will Özbakir zwar nicht abstreiten, warnt aber vor Nachlässigkeiten. „Wir haben einen klaren Vorteil, aber ganz durch ist das Ding eben noch nicht.“ Die Konzentration hoch zu halten, sei die Hauptaufgabe – das aber mache seine Mannschaft bislang hervorragend. Und so habe man unter der Woche entsprechend fokussiert trainiert, viel miteinander gesprochen und die Sinne für den Saisonendspurt noch einmal geschärft. „Was positiv stimmt ist die Tatsache, dass wir kein Spiel hatten, bei dem wir am Ende gesagt haben, dass wir es glücklich gewonnen haben“, so der Coach, der klarmacht: „Wir wollen den Titel. Dafür werden wir alles geben.“