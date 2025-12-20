Hummel & Humml coachen Zweite der SG „Trapo“

Die Spielgemeinschaft SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht stellt in puncto Besetzung der Trainerposition bei ihrer in der A-Klasse Nord beheimateten zweiten Herrenmannschaft die Weichen für die kommende Spielzeit. Wie der Verein in einer Pressemitteilung an FuPa mitteilt, hatte das aktuelle Trainer-Team um Alexander Steinhof (34) und Dennis Bunk (33) bereits im Oktober angekündigt, ab der neuen Saison kürzer treten zu wollen. Beide geschätzte Vereinsmitglieder werden aber der SG weiter beiseite stehen. Mit Philipp Hummel (35) und Daniel Humml (31) rückt nun ein Spielertrainer-Gespann aus den eigenen Reihen nach. Man ist sich im Kreis der Verantwortlichen sicher, mit den beiden schon in höheren Klassen Erfahrung sammelnden Akteuren die geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Beide spielen derzeit noch eine wichtige Rolle in der ersten Mannschaft und übernehmen Verantwortung auf und auch neben dem Platz.

Teammanager Andreas Schinhammer beschreibt die Vorzüge der beiden Spielercoaches: „Philipp Hummel bringt die Ruhe und Erfahrung mit, die er sich in den vielen Jahren bei seinen Stationen bis hinauf zur Bezirksliga angeeignet hat. Die soll er nun als Führungsfigur an die jungen Spieler weitergeben und die junge Mannschaft weiter entwickeln. Unterstützung erhält er dabei von Daniel Humml, auch er ist in der Region kein Unbekannter. Daniel hat als Mittelfeldspieler sehr viele Scorerpunkte für seine bisherigen Teams sammeln können und wird ebenfalls seine Erfahrung an die Mannschaft weitergeben. Seit der Neugründung der SG bemüht sich Daniel stets sehr um die jungen Kicker, die neu zum Team stossen und ist die erste Anlaufstelle in den Kabinen und am Platz. Wir bei der Spielgemeinschaft Traßlberg/Michaelpoppenricht sind glücklich, dass die beiden zugesagt haben und nicht lange überzeugt werden mussten“, so der „Macher“ bei „Trapo“.



Philipp Hummels Stationen in seiner Fußballerkarriere waren unter anderem mehrere Jahre die SF Ursulapoppenricht (Kreisklasse) und jeweils eine Spielzeit die Germania aus Amberg (Kreisliga), der 1. FC Rieden (Kreisliga) und der SSV Paulsdorf (Bezirksliga). Seit der Saison 2021/22 spielte „Beppo“, wie er in Fußballerkreisen genannt wird, beim SV Michaelpoppenricht, der ja ab der Saison 2024/25 mit dem SVL Traßlberg eine Spielgemeinschaft bildet. Sein zukünftiger Trainerkollege und jetzige Mannschaftskamerad Daniel Humml (genannt „Wespo“) spielte unter anderem in der U19 des FC Amberg in der Landesliga, beim 1. FC Rieden und dem SV Schmidmühlen (beide Kreisliga), beim SV Raigering (Bezirksliga), ehe er ebenfalls nach der so genannten Corona-Saison in Michaelpoppenricht anheuerte. Er sammelte bereits Trainererfahrungen in verschiedenen Juniorenteams des 1. FC Rieden, Philipp Hummel hingegen übernimmt erstmals die sportliche Verantwortung bei einer Mannschaft.