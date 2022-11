Huke Treffer brachte noch einmal Hoffnung

Am 13.Spieltag unterliegt das Team von Daniel Volbert in einem hochklassigen Match der Mannschaft von Steven Haubitz und Lars Nielsen (lösen den zurück getretenen Ümit Ergidi ab) mit 3:1 im Fuchsbau unter Flutlicht. Es geht nicht gut los für die Lankwitzer. Schon in Minute 13 treffen die Reinickendorfer zum 1:0. Einen Standard vom überragenden Mike Ryberg nutzt Michael Trotzer völlig freistehend zur Führung. Danach können (müssen) wir durch unseren Richard Rumler den Ausgleich erzielen, und das doppelt. Leider scheitert er knapp. Dann läuft die 24. Minute. Über links wird erneut Ryberg angespielt, im Strafraum passt er nach innen zu Kevin Gutsche. Der braucht die Kugel nur noch über die Linie schieben (2:0). Dann wartet der Pausentee. Zur zweiten Halbzeit kommt offensiver Schwung für den BFC Preussen durch die Einwechselungen von Sebastian Huke und Rayen Chafra. In der 55.Minute ist es soweit. Nach einer starken Kombination über Tloczynski und Salla schliesst Huke ab zum 2:1 Anschlusstreffer (55.). Die Hoffnung ist zurück. Bis zur 75.Minute. Wir lassen Gutsche im Mittelfeld Zentrum zu Ryberg auf die linke Seite durchstecken, der passt zu Caner Özcin im Strafraum. Und es steht 3:1. Das Spiel ist entschieden. Am Ende können wir uns nicht beklagen, weil wir sehr gut mit gehalten haben. Am nächsten Sonntag wartet mit dem Lichtenrader BC (auswärts 13 Uhr) die nächste Aufgabe für das Team von Daniel Volbert. Der dritte Dreier in der Berlinliga soll eingefahren werden an der Halker Zeile (Nachholspiel). Den LIVETICKER vom Füchse Spiel gibts hier. Tore, Highlights und Stimmen folgen in Kürze als Beitrag auf unserem You Tube Kanal bei bfcpreussentv