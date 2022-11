Huke Tor reicht nicht mehr

Es fing vielversprechend durch zwei Chancen von Rayen Chafra und Burak Mentes an im 14. Berlinligamatch der Saison 22/23 beim Tabellensechsten SV Empor Berlin an der Cantianstraße. Vor dem Spiel gab es überraschende News für das Team von Daniel Volbert. Entgegen der Ansetzung auf Kunstrasen bei fussball.de sollte plötzlich auf Rasen gespielt werden. Unsere Jungs hatten lediglich ihre Nockenschuhe eingepackt. Nach Rücksprache mit dem Verband einigten sich die Verantwortlichen auf die ursprüngliche Ansetzung. Gebracht hat es erst einmal nichts. Unsere Malteser verschlafen den ersten Durchgang komplett, und gehen mit einem 3:0 Rückstand nach 45 Minuten in die Kabine. Vieira per Kopf (18.), Salla mit Rückraumabschluss (25.) und Grundmann völlig frei am Strafraum ohne Gegenwehr (38.) sorgen für einen herben Rückschlag. Nach der Pause keimt Hoffnung auf. Unser Knipser Sebastian Huke kann nach Vorlage von Burak Mentes die Kugel im Strafraum über die Linie drücken zum 3:1 (48.). Nachlegen können wir leider nicht, und so bleiben es 13 Punkte nach 14 Spielen. Am kommenden Sonntag geht es zum Tabellenvorletzten Stern Marienfelde ( (7 Zähler). Infos zum Spiel bei Empor gibts hier Der Videobeitrag zum Spiel mit den Toren, Highlights und Stimmen gibts am Montag auf unserem You Tube Kanal bfcpreussentv