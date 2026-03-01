Hugo Heise rettet dem SV Dornach trotz Unterzahl einen Punkt

Der SV Dornach glich in der Nachspielzeit gegen Karlsfeld aus. Zuvor sah Simon Hamdard nach einem umstrittenen Elfmeter Gelb-Rot.

Ein Last-Minute-Tor von Hugo Heise hat den Landesliga-Fußballern des SV Dornach beim 1:1 gegen den gastgebenden TSV Eintracht Karlsfeld einen Punkt gerettet – der Offensivmann nutzte die Vorarbeit von Maurice Albers zum Ausgleich (90.+5). „Letztlich geht das Ergebnis so in Ordnung“, sagte Sebastian Wastl. Dornachs Trainer hatte zunächst mit der Einwechslung Heises ein glückliches Händchen (57.) und lag auch mit seiner Entscheidung, den groß gewachsenen Albers als zentralen offensiven Zielspieler zu bringen, richtig (78.).

Keines der beiden um den Klassenerhalt kämpfenden Teams gewann einen Schönheitspreis; sowohl die Dornacher als auch die Karlsfelder treten angesichts der Erfolge der direkten Konkurrenten SB Chiemgau Traunstein und FC Wacker München auf der Stelle. „Der Gegner stand recht tief, wartete ab und lauerte auf Fehler, wir hatten uns vorgenommen, mit viel Ballbesitz sicher zu spielen – stattdessen versuchten wir es dann vermehrt mit weiten Schlägen und leisteten uns zudem unnötige Ballverluste“, war Wastl mit den ersten 20 Minuten seiner Schützlinge nicht einverstanden. Als die Gäste diese Phase überstanden hatten, konnten sie sich glücklich schätzen, nicht schon 0:2 hinten zu liegen, kamen dann aber immer besser in Fahrt.

Eindeutige Torchancen waren dennoch rar gesät. Immer wieder arbeitete sich der Aufsteiger bis auf die Grundlinie vor, doch bei den dann folgenden Abspielen war der Strafraum nicht gut genug besetzt. Und nachdem Fabian Aicher bei der besten Gelegenheit für die Gäste selbst abgeschlossen hatte, statt den besser postierten Nebenmann zu bedienen (30.), ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Wechsel trugen die Dornacher den Ball gut nach vorne, kamen aber kaum einmal gefährlich zum Abschluss. Ein in Wastls Augen „mindestens fragwürdiger Foulelfmeter“ für die Karlsfelder und die gelb-rote Karte für den Dornacher Simon Hamdard – er ließ den Pfiff des Schiedsrichters nicht gänzlich unkommentiert – machte die Aufgabe nicht leichter. Roman Gertsmann blieb am Punkt cool (66.), und die Gäste liefen fortan in Unterzahl einem Rückstand hinterher. Wastl: „Wir haben auch zu zehnt immer weitergemacht.“