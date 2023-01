Hüttmann-Doppelpack: VSV gewinnen erstes Testspiel VSV bereiten sich auf richtungsweisenden Restrundenstart vor

Bereits am Dienstag (10.1.) sind die VSV in ihre Wintervorbereitung gestartet. Die Pandakicker starten in der Landesliga mit den richtungsweisenden Begegnungen gegen Westercelle (12.2.) und Elstorf (19.2.). Die Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb dürfen die Hedendorfer daher nicht verschlafen. Dafür hat Cheftrainer Björn Stobbe zahlreiche Testspiele auf dem Trainingsplan stehen.