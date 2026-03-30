Hüttisheim sticht beim 3:3 ganz spät zu, Ulm feiert 7:1-Kantersieg

Im Donaustadion trafen SW Donau und SV Jungingen im Bezirksliga-Duell aufeinander. Das Spiel begann mit einer frühen Ecke für Jungingen, doch die erste große Chance ließ nicht lange auf sich warten: Ein Elfmeter für Jungingen wurde von Tim Schweizer jedoch über das Tor geschossen (19. Minute). In der zweiten Halbzeit kam SW Donau besser ins Spiel und ging in der 69. Minute durch Ferhat Kavgaci in Führung, als er nach einem Fehler der Junginger Abwehr allein auf das Tor zulief und einnetzte. Nur drei Minuten später erhöhte Hendrik Rechtsteiner auf 2:0. Florian Stiehle besiegelte den 3:0-Sieg in der 88. Minute mit einem Kopfballtor. Jungingen zeigte zwar gute Ansätze, konnte aber die entscheidenden Chancen nicht nutzen.

Am 29. März 2026 trafen im Bezirksliga-Duell der SV Westerheim und der SV Offenhausen aufeinander. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, doch Tore blieben aus. Beide Mannschaften hatten einige gute Chancen, doch die Abwehrreihen standen stabil. Am Ende trennten sich die Teams mit einem torlosen Unentschieden.

Am Sonntag, den 29. März 2026, trafen im Sportplatz Eggingen der SV Eggingen und der FV Asch-Sonderbuch in der Bezirksliga Donau/Iller aufeinander. Schiedsrichter Dennis Bogenrieder leitete das spannende Duell. In der 68. Minute brachte Lars Folcz die Gäste mit einem Kopfballtor nach einer präzisen Flanke von Jonas Kirsamer in Führung. Der SV Eggingen, nicht gewillt, sich geschlagen zu geben, kämpfte bis zum Schluss. In der 81. Minute erzielte Jaro Henke den Ausgleich. Nach einem Freistoß von Marco, der ins Gesicht von Tom-Luca Ziegler prallte, nutzte Henke die Gelegenheit und schob den Ball mit der Pieke ins Netz. So endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

In einem spannenden Duell in der Bezirksliga Donau/Iller trennten sich der FC Burlafingen und der TSV Langenau 1:1. In der 40. Minute verwandelte Lorenzo Loris Stabile einen Elfmeter, vorbereitet von Niklas Barabas, zur 1:0-Führung für die Gastgeber. In der Nachspielzeit glich Max Raumer für Langenau aus und sicherte den Punkt.

Im Stadion Ehingen erlebten die 150 Zuschauer ein spannendes Duell zwischen der TSG Ehingen und dem FC Hüttisheim, das mit einem 3:3 endete. Die Partie begann fulminant: Vitalij Stichling brachte Ehingen bereits in der ersten Minute in Führung, doch Matej Pejic glich nur drei Minuten später per Kopf aus. Hüttisheim drängte auf die Führung, doch die Ehinger Abwehr hielt stand. In der 41. Minute erzielte Nikolaj Adlwarth nach einem Freistoß das 2:1 für Ehingen. Florjan Shala erhöhte in der 52. Minute auf 3:1. Doch David Janusz sorgte in der 59. Minute mit einem spektakulären Treffer für das 3:2. In der Nachspielzeit verwandelte Marco Hahn einen Elfmeter zum 3:3 und sicherte Hüttisheim einen Punkt, während Ehingen eher glücklich über den Zähler sein kann.

Am Sonntag, den 29. März 2026, trafen der TSV Kettershausen-Bebenhausen und SC Türkgücü Ulm in der Bezirksliga Donau/Iller aufeinander. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an. Ismail Demiray eröffnete das Scoring in der 26. Minute und legte gleich eine Minute später nach. Berkkan Celik erhöhte vor der Halbzeit auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf Adel Ajkunic und Nole Stanic, der mit einem feinen Chip in der 53. Minute glänzte, zum 5:0. Ismethan Agce erhöhte auf 6:0, bevor Christoph Herz per Elfmeter für Kettershausen-Bebenhausen auf 1:6 verkürzte. Eronis Dinaj stellte schließlich den 7:1-Endstand her.

Im Robert-Epple-Stadion trafen am Sonntag die Teams des TSV Blaustein und der SGM Aufheim Holzschwang aufeinander. Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 38. Minute durch Tim Hartmann in Führung, der nach einem präzisen Pass von Simon Krumpschmid ins Netz traf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Jan Krumpschmid in der 53. Minute auf 0:2, nachdem Niko Passaro ihn mustergültig bedient hatte. Blaustein konnte keine nennenswerten Chancen kreieren, während die Gäste souverän den Sieg einfuhren. Schiedsrichter Timo Straubmüller leitete die Partie ohne große Kontroversen.

Im Illerstadion Senden traf die SGM Senden-Ay auf die SG Öpfingen im 19. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller. Die Gäste starteten fulminant und erzielten bereits in der 12. Minute durch Marcel Siegler, nach einer Vorlage von Jonas Herde, das 0:1. Nur eine Minute später erhöhte Luan Wöckel auf 0:2, was die Unsicherheiten in der Senden-Ay-Abwehr offenbarte. Kurz vor der Halbzeit verhinderte Torwart Englet einen weiteren Treffer. In der zweiten Hälfte blieb die SG Öpfingen dominant und Philipp Mall verwandelte einen direkten Eckstoß zum 0:3 (62.). Den Schlusspunkt setzte Lukas Engel, der aus 20 Metern ungehindert zum 0:4 traf.