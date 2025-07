Hüttenfeld und TVL: Schwungvoll ins Premierenjahr

Die SG Hüttenfeld und der TV Lampertheim II bündeln fortan ihre Kräfte. – Foto: Timo Babic

Lampertheim. Neuland betreten die SG Hüttenfeld und der TV Lampertheim II mit der Bildung einer Spielgemeinschaft in der neuen Saison. Beide Vereine bildeten im Jugendbereich immer wieder Spielgemeinschaften, doch nun ist es das erste Mal, dass sie sich im Seniorenbereich mit einem anderen Verein zusammentun. Und wer wäre dafür als Trainer besser geeignet als Christian Schmitt? Aus dem TV Lampertheim hervorgegangen, trainierte Schmitt zahlreiche Mannschaften seines Heimatvereins, darunter auch die erste Garnitur in der Kreisoberliga. Seit 2022 stand er bei der SG Hüttenfeld an der Seitenlinie und trug nun sein Scherflein dazu bei, als beide Vereine Interesse an einer Zusammenarbeit bekundeten.

Anspruch und Wirklichkeit: „Nach den Abgängen im Sommer 2024 wussten wir, dass es eine ganz schwere Saison wird. Wir haben die Lücke zwar mit einigen jungen Spielern geschlossen, doch denen fehlte es im Seniorenbereich einfach noch an Erfahrung", war für Christian Schmitt das Ende der vergangenen Saison mit dem Abstieg zwar enttäuschend, doch dieser kam für ihn nicht überraschend.

Was war gut? Die Moral der Hüttenfelder Mannschaft. „Nach so vielen Rückschlägen und mit der Erkenntnis, dass es für die B-Liga nicht ganz reicht, sind wir immer wieder aufgestanden. Dass wir Charakter in der Mannschaft haben, hat sich auch in der Trainingsbeteiligung gezeigt. Belohnt hat sich die Mannschaft dann endlich am letzten Spieltag mit dem ersten Saisonsieg“, konnte es Schmitt kaum fassen, als die SGH am 25. Mai Eintracht Bürstadt II mit 3:1 bezwang.