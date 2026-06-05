Hüttener „Team Amerika“ meldet sich vom Spielbetrieb ab Drei Jahre lang bereicherten US-Fußballer unter dem Vereinsnamen Concordia Hütten das Sportgeschehen in der Region +++ Nun kommt das Aus für das rein aus amerikanischen Soldaten bestehende Team von Werner Schaupert · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Vor drei Jahren feierte Concordia Hütten (dunkles Trikot) mit einer rein aus US-Kickern bestehenden Truppe ein Comeback auf der Fußballbühne, nun ist schon wieder Schluss. – Foto: Artur Parusel

Fünf Jahre nach seinem Rückzug aus dem Spielbetrieb kehrte der SV Concordia Hütten 2023 wieder auf die Fußballfelder der Region Amberg/Weiden zurück und nahm am wettbewerbsmäßigen Kicken teil. Wer vor drei Jahren auf dem Spielberichtsbogen nach Einheimischen suchte, befand sich allerdings auf dem Holzweg. Denn der Kader setzte sich ausschließlich aus US-Amerikanern zusammen, was im bayerischen Fußball eine Premiere darstellte. Noch nie hatte ein rein aus US-Boys bestehendes Herrenteam unter dem Dach eines bayerischen Vereins ganz offiziell um Tore und Punkte gekämpft. Jetzt, 36 Monate später, folgt das Aus für das „Team Amerika“. Aus den verschiedensten Gründen muss sich der Verein erneut aus dem Spielbetrieb zurückziehen.

Dabei schrieben die US-Boys von Beginn an eine Erfolgsgeschichte. Zunächst im Unklaren darüber, wie die groß die Leistungsfähigkeit der Truppe sein würde, schlugen die US-Kicker sofort eine scharfe Klinge, ja bereits in der ersten Saison 2023/24 gelang Concordia Hütten der Aufstieg in die A-Klasse. Die quasi ausschließlich aus US-Soldaten bestehende Mannschaft sorgte für Aufsehen und schaffte als Zweitplatzierter der B-Klasse 1 im Kreis Amberg/Weiden auf Anhieb den Sprung in die nächsthöhere Liga. Eingruppiert in die A-Klasse Nord schlug sich das „Team Amerika“ auch eine Etage höher beachtlich. Die Truppe belegte bei Saisonende einen guten fünften Tabellenplatz, um in der im Mai diesen Jahres zu Ende gegangenen Spielzeit auf Rang sieben zu landen.



In der im Juli beginnenden Spielzeit 2026/27 wird man die Concordia nun nicht mehr im Starterfeld der A-Klasse finden. Der Rückzug der US-Crew, die zuletzt sogar noch eine zweite Mannschaft gemeldet und in der B-Klasse am Start hatte, ist unwiderruflich beschlossen, wie Wolfgang Sporer, Vorsitzender von Concordia Hütten gegenüber den Oberpfalz-Medien erklärte.





Hauptgrund für die Auflösung der beiden Herrenteams sind immer wiederkehrende personelle Probleme. Verfügte man vor zwei, drei Jahren noch über einen breiten Kader, so häuften sich in jüngster Vergangenheit die Probleme, zahlenmäßig vollzählige Teams auf den Platz schicken zu können. Wie Vereinschef Sporer weiter erklärt, rief die Soldaten mehrfach ihr Dienstherr, um ihren Pflichten nachzukommen. Immer wieder wurden Spieler zu Einsätzen nach Polen und Litauen abkommandiert. Und auch der Iran-Krieg schlug negativ zu Buche und verringerte die Anzahl der zur Verfügung stehenden Kicker immer mehr. Zwei Spielabsagen wegen zu wenig Spielern mit Strafen für den Verein seien die Konsequenz gewesen, so Sporer weiter.



Dabei waren die Fußballer aus Übersee vor drei Jahren bei der Concordia hochwillkommen. Endlich rührte sich wieder etwas in Hütten, freute sich damals Wolfgang Sporer, selbst ein Concordia-Urgestein, der den Zerfall der Fußballsparte einige Jahre zuvor miterlebt hatte, als man auch zu dieser Zeit einfach zu wenige Spieler zur Verfügung hatte. Nun muss sich die Concordia diesem Misstand erneut beugen und sich abmelden.









Vereinsvorstand Sporer verheimlicht aber nicht, dass ihm auch die Situation im Verein mittlerweile über den Kopf wächst. Als Vorsitzender übernimmt er auch die Funktionen Kassier, Platzwart und Hausmeister, was ihm auf Dauer einfach zu viel ist. Deshalb wird er sich bei den Neuwahlen im kommenden Jahr auch nicht mehr zur Wahl stellen. Zudem beklagt er das Desinteresse in Hütten, dass bei der Concordia wieder Fußball gespielt wurde.



Was aus dem verbliebenen Rest der fußballbegeisterten US-Boys wird, weiß Sporer zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Der ein oder andere wird sich vielleicht einem anderen Verein anschliessen, vermutet er. Und die, die in Hütten bleiben wollen, würden wohl nur noch Freundschaftsspiele bestreiten, so der Concordia-Boss abschließend.