Hütte-Testspiel abgesagt – Weilerswist tritt nun in Euskirchen an

Das für Sonntag, den 25. Januar 2026, um 15:00 Uhr angesetzte Testspiel des SSV Weilerswist gegen RW Hütte kann nicht stattfinden. Die Partie, die ursprünglich in Weilerswist ausgetragen werden sollte, wurde von den Gästen aus Hütte kurzfristig abgesagt.

Doch Ersatz ist schnell gefunden: Der SSV Weilerswist bestreitet am selben Tag und zur gleichen Uhrzeit ein neues Vorbereitungsspiel. Die Mannschaft von Trainerteam Frederik Ziburske und Oguzhan Erkaya tritt nun auswärts in Euskirchen an. Gespielt wird um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Heinz-Flohe-Stadion gegen Inter Euskirchen. Damit bleibt der SSV weiterhin im Spielrhythmus und kann die Wintervorbereitung wie geplant fortsetzen.