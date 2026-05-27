»Hütte muss brennen«: Kickers erwartet Hexenkessel in Leipzig

Die Kickers sehen sich gewappnet für Teil eins der Relegation. – Foto: Frank Scheuring

Nun startet endlich auch die Relegation zur 3. Liga! Am morgigen Donnerstag steht für die Würzburger Kickers das Hinspiel beim Meister der Regionalliga Nordost, dem 1. FC Lokomotive Leipzig auf dem Plan. Die Kickers müssen sich auf ein brodelndes Bruno-Plache-Stadion einstellen. Der Heimbereich ist mit 10.001 abgesetzten Tickets längst ausverkauft. Auch der Gästeblock dürfte voll werden. Die "Rothosen" wollen sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel am Montag erarbeiten, um zuhause am Dallenberg den Aufstieg in die 3. Liga feiern zu können. Bei einem Remis in der Summe beider Partien geht das Rückspiel in die Verlängerung (2 x 15 Minuten). Fällt auch dort keine Entscheidung, folgt ein Elfmeterschießen.



Was die Vereine übrigens verbindet: Beide kennen sich mit der maximalen Enttäuschung aus, in der Relegation zur 3. Liga zu scheitern. Lok Leipzig unterlag vergangenes Jahr auf dramatische Art und Weise dem TSV Havelse, die Kickers zogen 2024 gegen Hannover 96 II im Elfmeterschießen den Kürzeren.