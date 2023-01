Hütt Hallen- Cup geht nach Hombressen/U.

Lohne & Co setzen sich in einem spannenden Finale gegen CSC 03 knapp mit 3:2 durch

Um es vorwegzunehmen, die beiden besten Turniermannschaften standen verdient im Finale des Hütt- Hallen Cups in der Hertingshäuser Sporthalle.

Beide Teams setzen sich in Gruppenspielen ohne Verlustpunkt souverän durch und gaben sich auch in das Halbfinals keine Blöße. Während die SG den TSV Besse mit 8:1 aus dem Halbfinale schoss, machten es die Rothosen gegen den TSV Wolfsanger etwas spannender. Am Ende siegte der Verbandsligist aber mit 3:1. Einziger Wermutstropfen die Verletzung von Wölfe Keeper Fabian Rull, dem der Veranstalter alles Gute und eine schnelle Genesung wünscht.

Im kleinen Finale ging es dann nochmal richtig spannend zu. Auch nach 2x10 Minuten Spielzeit und anschließender Verlängerung konnten sich die Protagonisten nicht auf einen Sieger einigen. Im Neun-Meter Schießen waren dann die Wölfe die etwas Glücklicheren und siegten letztendlich mit 9:8 über den TSV Besse.

Auch das Finale war von Spannung geprägt. Beide Teams taktierten nicht viel rum und suchten den Abschluss. Die Führung durch Dominik Lohne wandelten die 03er durch Simon Kauf und Finn Bindbeutel in eine 2:1 Führung. Jonas Hampe glich für die SG fast postwendend aus. Viele der Zuschauer stellten sich schon seelisch auf Verlängerung ein als erneut Dominik Lohne den vielumjubelten Siegtreffer für die Spielgemeinschaft erzielte und damit bei ihrer ersten Turnierteilnahme den Hütt Wanderpokal und die Siegprämie von 450.- Euro mit in den Sportkreis Hofgeismar Wolfhagen nahmen.