Hütchenrichter

Ich bekam das erst am entsprechenden Morgen mit und hatte einfach keine Lust, 20 Minuten auf die Stadtbahn zu warten.

Aus einem mir nicht bekannten Grund fuhr die S-Bahn Anfang der Woche unregelmäßig.

Eigentlich war ich ganz schön genervt davon, aber so kam ich seit Langem mal wieder am Hanne-Sobek-Graffiti vorbei.

Also schwenkte ich auf die Regio um und musste daher am Gesundbrunnen umsteigen.

Als wäre das ein Zeichen gewesen, war ich am folgenden Sonntag auf dem Weg zur Hanne-Sobek-Sportanlage.

Eigentlich wollte ich mir das klemmen, denn das Testspiel zwischen dem BAK und Blau-Weiß 90 Berlin war auf Platz 2 der Anlage angesetzt. Dieser wird so selten bespielt – das letzte Mal muss etwa 15 Jahre her sein –, dass ein absoluter Hopperauflauf zu erwarten war.

Darauf hatte ich eigentlich keine Lust.

Aber der Sohnemann wollte am Sonntagvormittag plötzlich mit seiner Mama ins Kindermuseum.

Und das ist nur wenige Gehminuten von der Hanne-Sobek-Sportanlage entfernt.

Also fuhren wir alle zusammen in den Wedding. Meine beiden Hobbits gingen ins Museum und ich betrat die Sportanlage.

Dafür musste ich eine Steigung hochlaufen und die Frage, warum der Platz hier eigentlich erhöht liegt, drängte sich in meinen Frontallappen.

Ich hatte aber keine mentale Kapazität, mich damit auseinanderzusetzen, denn meine Blase forderte vehement ihre Entlastung.

Mit suchendem Blick betrat ich den Sozialtrakt und lief direkt einem Mann in BAK-Klamotten in die Arme. Er fragte mich, was ich suchen würde. Ich erklärte ihm, dass ich die gekachelten Nebenräume aufsuchen wollte.

Zielstrebig ging er auf die Türen mit den entsprechenden Symbolen zu und bestätigte durch einen kurzen Ruck an der Klinke, dass abgeschlossen war.

Also lotste er mich in den Keller, wo aber auch nur das Damen-WC geöffnet war.

Aber wie heißt es doch so schön: In der Not uriniert der Teufel ins Waschbecken des Damen-WCs.

Anschließend ging es ans fröhliche Händeschütteln … ich hatte mir meine natürlich nach dem Pinkeln gründlich gewaschen.

Über 150 Leute säumten das Stankett, mindestens 120 davon waren in der norwegischen App eingeloggt.

Merkwürdigerweise nahm der BAK hier keinen Eintritt und hatte auch kulinarisch rein gar nichts im Aufgebot. Da hatten die Moabiter einen hohen dreistelligen Betrag einfach mal liegen gelassen.

Hat ihnen wohl keiner gesagt, dass heute mit so einem Zuschaueraufkommen zu rechnen war.

Einer der vielen anwesenden Fußballfreunde war Oli.

Zwischen diversen Fachgesprächen fiel ihm auf, dass der Platz an den Außenbahnen gar nicht gekreidet war. Es fehlten also die Seitenlinien. Merkwürdigerweise waren aber Linienrichter anwesend und Oli stellte deren Bezeichnung infrage.

Denn es waren ja gar keine Linien da.

Lediglich kleine Hütchen markierten das Ende des Feldes. Also hätte man die Männer mit den Fahnen heute Hütchenrichter nennen müssen.

Das Spiel an sich scherte hier eigentlich keinen und, wenn ich mich nicht irre, siegte der BAK mit 4:1.

Kurz vor dem Gehen wollte ich vorsichtshalber noch mal pinkeln gehen. Ich bin ja nun über 40 und muss phasenweise schon beim Pinkeln wieder pinkeln.

Und während ich dieses Mal unbeaufsichtigt wieder das Damen-WC im Keller benutzt hatte, bekam ich beim Verlassen der Anlage mit, wie mehrere Leute eine Toilette suchten. Hier hatte der BAK es also ebenfalls versäumt, sich auf die Zuschauerzahlen einzustellen.

Wenigstens konnten eine ganze Menge Leute die Anlage heute komplettieren.

Ich sammelte Frau und Kind ein und zusammen ging's nach Hause.

Meine Saison 2026/2027 hat damit also begonnen.

der Kutten König