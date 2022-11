Hüsken verlängert Baccum bindet Cheftrainer bis 2025

Vor zwei Jahren gelang dem SC Baccum die Verpflichtung des Landesligaerprobten Fußball-B-Lizenz-Inhabers Andreas Hüsken. Schon da hatten beide Parteien sich schnell auf einen Zwei-Jahresvertrag geeinigt. Die sehr gute Zusammenarbeit wurde nun auf beiderseitigen Wünschen hin um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Damit will der Verein die erfolgreiche Arbeit mit Andreas unbedingt fortsetzten und untermauern. "Ich fühle mich in Baccum sehr wohl. Die Aufnahme war sehr angenehm, das personelle Umfeld, die Mannschaft und die Sportanlagen sind sehr gut. Daher verlängere ich sehr gerne um 2 Jahre. Die Mannschaft hat großes Potenzial.", äußerte sich Andreas zufrieden mit dem SC Baccum.

Gleich im ersten Jahr gelang Andreas mit seiner jungen Mannschaft die nicht erwartete Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Süd und damit der direkte Aufstieg in die Kreisliga. Auch hier schlägt sich das Hüsken-Team in einer ausgeglichenen Liga sehr gut. Ziel ist es in der zweigeteilten Opti Möbel Wilken Kreisliga weiterhin zu bestehen und den Klassenerhalt zu sichern. Das Unterfangen ist nicht einfach, da aufgrund der Neuordnung mindestens fünf Mannschaften den Gang in die unteren Klassen antreten müssen. Die Kreisliga wird von 20 auf 18 Mannschaften reduziert und ein Jahr später sogar auf 16 Mannschaften begrenzt. Eine Spielklassenreform steht zudem derzeit im Raum. Andreas ist sich mit seiner Mannschaft aber sicher das gesteckte Ziel zu erreichen.