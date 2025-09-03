In elegant-sportlicher Kleidung: Fabian Hürzeler beim Heimspiel gegen Pep Guardiolas Manchester City. – Foto: IMAGO/Sean Ryan

Hürzeler schlägt Guardiola erneut – Kömür trifft gegen den FC Bayern – Dressel verliert wieder Fußballer aus dem Landkreis Dachau

Brighton & Hove Albion und Fabian Hürzeler schlagen abermals Manchester City mit Pep Guardiola. Mert Kömür trifft für den FC Augsburg gegen den FC Bayern.

Auf der einen Seite Fabian Hürzeler, in seinem zweiten Jahr in der englischen Premier League immer noch so etwas wie ein Novize, auf der anderen Seite eine Trainerlegende: Pep Guardiola. Man darf jedoch getrost davon ausgehen, dass Guardiola mit seinen Skyblues aus Manchester gar nicht so gerne gegen diesen erst 32 Jahre alten Trainer aus Deutschland und dessen Fußballteam von Brighton & Hove Albion antritt. Hürzelers Guardiola-Bilanz ist jedenfalls prima: ein 2:2-Unentschieden und zwei 2:1-Siege, der letzte datiert vom vergangenen Sonntag. Der ehemalige Pipinsrieder Spielertrainer bewies übrigens Händchen. In der 61. Minute schickte Hürzeler Brajan Gruda aufs Feld. Der deutsche U21-Nationalspieler dankte dies mit dem Siegtreffer – und Hürzeler hüpfte wie wild vor Freude durch seine Coachingzone.

Das „Juwel“ Kömür trifft gegen Neuer Für grenzenlose Freude war kein Anlass, aber man darf davon ausgehen, dass Mert Kömür (20) nicht nur betrübt war, nachdem er am Samstag mit dem FC Augsburg das Bundesliga-Spiel gegen die hoch favorisierten Münchner Bayern 2:3 verloren hatte. Schließlich gelang dem jungen Dachauer Angreifer ein Tor, es war der Anschlusstreffer zum 2:3 in der 76. Spielminute.

Mit einem frechen Flachschuss ins Eck hatte Kömür Bayern-Keeper Manuel Neuer überwunden und dabei so nebenbei Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Dayot Upamecano getunnelt. Das Fachmagazin „11 Freunde“ bezeichnet Kömür schon „als Juwel des FC Augsburg“. Kurz vor Schluss hätte das Juwel aus Dachau ums Haar nochmal zugeschlagen. Kömürs Kopfball aber ging vorbei. Es war die letzte Torchance für den FCA, die Bayern gewannen. Dressels SSV Ulm wieder hinten drin Tim Civeja sah den klaren 4:1-Heimsieg im Drittliga-Spiel seines 1. FC Saarbrücken gegen Aue weitestgehend von der Bank aus. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Dachau wurde erst in der 90. Minute eingewechselt. Für Dennis Dressel (26) und den SSV Ulm läuft es hingegen gar nicht. Ulm – wieder mir dem Weichser Dressel als Kapitän – verlor zuhause gegen Mannheim 1:2. Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga nach der vergangenen Saison liegen die Ulmer schon wieder im hinteren Teil der Tabelle.