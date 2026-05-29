Hürzeler mit nächstem Novum – die „Seagulls“ spielen Europacup Fußballprofis aus dem Landkreis Dachau von Thomas Leichsenring · Heute, 07:49 Uhr · 0 Leser

Applaus, Applaus: Fabian Hürzeler hat mit seiner Mannschaft das Saisonziel erreicht. – Foto: IMAGO/Allstar Picture Library

Trainer Fabian Hürzeler und die Fußballer des englischen Erstligisten Brigthon & Hove Albion haben es geschafft: Sie sind für die Conference League qualifiziert.

Das internationale Geschäft sollte es sein, das internationale Geschäft wurde es: Der vom ehemaligen Pipinsrieder Spielertrainer Fabian Hürzeler trainierte englische Erstligist Brighton & Hove Albion ist am letzten Spieltag der Premier-League-Saison 2025/26 noch auf Rang acht gelandet. Damit spielt Hürzelers Mannschaft in der Conferene League. Es ist erst die zweite Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in der 125-jährigen Vereinshistorie. Bis der Erfolg feststand, musste allerdings gezittert werden. Denn Brighton ging beim Heimspiel gegen Manchester United leer aus (0:3) und war deshalb auf Hilfe angewiesen. Konkurrenz Brentford spielte in Liverpool 1:1 und blieb damit in der Abschlusstabelle einen Platz hinter den „Seagulls“ (seemöwen), wie die Brighton-Kicker genannt werden. Trotz der klaren Heimniederlage gegen Manchester feierten die Fans Hürzeler und die Mannschaft noch im Stadion.

Hürzeler lobt hart arbeitende Spieler Der Glaube sei in einer Saison mit Aufs und Abs stets der Schlüssel gewesen, sagte Hürzeler nach dem Abpfiff. Die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb sei definitiv ein Erfolg, „die Spieler arbeiten hart, um sich zu verbessern“. Für drei der vier Fuballprofis aus dem Landkreis – Mert Kömür (FC Augsburg), Dennis Dressel (SSV Ulm) und Tim Civeja (1. FC Saarbrücken) – gilt das Gleiche: Zukunft offen. Der Vierte, Thomas Keller aus Schwabhausen, ist nach Anlauf seiner Leihe nach Dresden zu seinem Stammverein 1. FC Heidenheim zurückgekehrt.