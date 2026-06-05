Hürzeler 2.0? Tobias Strobl wird Trainer beim VfL Wolfsburg Profifußball von Thomas Leichsenring · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

Großer Schritt auf der Karriereleiter: Tobias Strobl wird Trainer des VfL Wolfsburg. – Foto: IMAGO/sport/presse/foto Jens D

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Tobias Strobl, einst Spielertrainer des FC Pipinsried, wird neuer Trainer bei Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.

Der ehemalige Pipinsrieder Spielertrainer Tobias Strobl hat einen großen Schritt auf seiner Karriereleiter als Fußballtrainer getan: Der 38-Jährige hat den Drittligisten SC Verl verlassen und beim Zweitligisten VfL Wolfsburg einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Strobl folgt auf Dieter Hecking, der Wolfsburg gegen Ende der Bundesligasaison übernahm, den erstmaligen Abstieg des deutschen Meisters von 2009 jedoch nicht verhindern konnte. Hecking übernahm in Wolfsburg vor Kurzem den Posten als Geschäftsführer Sport und suchte in dieser Funktion einen neuen Trainer.

Hecking-Nachfolger soll Wiederaufstieg eintüten Als Favorit galt Alexander Blessing vom FC St. Pauli. Doch Hecking entschied sich für Strobl, der die Wölfe zurück in die Bundesliga führen soll. Strobl sei ein Trainer „mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt“, sagte Hecking. In der abgelaufenen Saison erreichte Strobl mit Verl Platz sechs in der Dritten Liga. Es war die beste Platzierung der Klubhistorie.