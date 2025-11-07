Hürtürkel will Schöneberg stoppen, Hilal Johannisthal

Der 10. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 verspricht Spannung pur – oben wie unten. Tabellenführer FC Internationale will seine Dominanz fortsetzen, doch Johannisthal lauert nur drei Punkte dahinter. Schöneberg, der BSV 92 und Friedenau hoffen auf Ausrutscher des Spitzenreiters. Unten drohen SW Neukölln und Berolina weiter den Anschluss zu verlieren. Auch der BFC Preussen II muss nach dem Rückschlag gegen Johannisthal wieder punkten

Zwei Teams im Tabellenmittelfeld treffen aufeinander. Der Neunte gegen den Achten – beide mit der Chance, dem Ziel höher zu klettern. Berliner SC II um Trainer Dominique Leitner musste sich zuletzt Inter klar mit 0:3 geschlagen geben. Pfeffersport, angeführt von Benno Scholze, verlor 1:2 gegen Borsigwalde. William Scarlett (6 Tore, 2 Vorlagen) ist der Mann für die entscheidenden Momente. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.

Der Spitzenreiter gegen den Tabellenzehnten: Alles andere als ein klarer Sieg der Mannschaft von Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk wäre eine Überraschung. Inter präsentiert sich in bestechender Form, hat nach neun Spielen 42 Tore erzielt und zuletzt beim 3:0 in Charlottenburg souverän gewonnen. S. Henrich Paya (12 Treffer) und Gaston Ignacio Nieto (11 Tore) treffen beinahe nach Belieben. Empor, trainiert von Cem Tekin und Maximilian Weber, zeigte sich beim 0:3 in Charlottenburg-Wilmersdorf verunsichert. Vor allem defensiv muss sich der Aufsteiger steigern, um gegen den Topfavoriten nicht unterzugehen.

Der Vierte empfängt den Zwölften – und der BSV 92 will seine Ambitionen im Aufstiegskampf untermauern. Beim 2:2 gegen Hilalspor zeigte das Team von Dennis Linke Moral, ließ aber zu viele Chancen liegen. Julius Zauner (6 Tore) und Paul Busche (4) sollen diesmal effektiver agieren. Die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf von Axel Liebenamm und Stefan Wirkus holten beim 3:0 gegen Empor II drei wichtige Punkte und kletterten etwas aus der Gefahrenzone. Ein Erfolg beim BSV wäre ein Ausrufezeichen, doch die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

Krisenstimmung bei SW Neukölln. Die Elf von Interimscoach Pascal Maurice Stelter steht mit nur einem Sieg aus neun Spielen auf Rang 15 und kam zuletzt bei Hürtürkel nicht über ein 1:1 hinaus. Borsigwalde, trainiert von Rogerio De Almeida, reist nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Pfeffersport mit Rückenwind an. Daniel Mpembele Nzongo (4 Tore) ist aktuell der gefährlichste Offensivspieler der Gäste. Neukölln braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren – ein weiteres Unentschieden wäre zu wenig.

Ein Duell mit Brisanz – Hürtürkel, aktuell auf Platz 13, braucht Punkte gegen den Abstieg, während Aufsteiger Schöneberg als Tabellendritter weiter oben mitmischen will. Trainer Abdüssamed Demirel sieht sein Team nach dem 1:1 gegen Neukölln kämpferisch stabiler, doch die Defensive bleibt anfällig. Schöneberg, geführt von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya, gewann zuletzt 4:1 gegen die Berliner Amateure und hat in Salih Uzun (13 Tore) den aktuell besten Torjäger der Liga. Auch Yildiray Demir (7 Tore, 6 Vorlagen) ist in Topform – Hürtürkel braucht einen Sahnetag, um hier zu bestehen.

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor Sportfreunde Johannisthal Johannisthal 13:30 PUSH

Topspiel des Spieltags! Der Siebte empfängt den Tabellenzweiten – und beide Teams kommen mit Selbstvertrauen. Hilalspor, trainiert von Erdin Celen und Murat Akkas, holte beim 2:2 in BSV 92 einen wichtigen Punkt und will nun den Favoriten ärgern. Volkan Neziroglu (8 Tore) bleibt der gefährlichste Mann im Angriff. Johannisthal unter Danilo Bethke feierte zuletzt ein beeindruckendes 6:2 bei Preussen II und bleibt Inter auf den Fersen. Eric Warncke (7 Tore), Lukas Ferl (6) und der überragende Patrick Kroll (5 Tore in nur 4 Spielen) sorgen für Offensivpower – die Gäste sind in dieser Form kaum zu stoppen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Friedenauer TSC Friedenau BFC Preussen BFC Preussen II 14:00 PUSH

Ein Duell mit gegensätzlicher Formkurve. Friedenau (Platz 5) hat nach dem 4:2 gegen Berolina Mitte wieder Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Trainer Thomas Plohmann vertraut auf den treffsicheren Ihab Al-Khalaf (5 Tore) und die mannschaftliche Geschlossenheit. Preussen II, betreut von René Wendl, kassierte nach vier Punkten aus zwei Spielen zuletzt ein 2:6-Debakel gegen Johannisthal. Hugo Timur (5 Tore) bleibt die zentrale Figur in der Offensive, doch defensiv muss sich das Team deutlich steigern. Friedenau geht als Favorit in die Partie.