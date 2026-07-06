Hürtürkel sichert sich ein Offensiv-Duo Prince und Bene wechseln an den Columbiadamm von Luca Cannata · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser

Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt sind in vollem Gange. Neben einigen Abgängen wird am Columbiadamm weiterhin akribisch am neuen Kader gearbeitet.

Mit den beiden schnellen und technisch versierten Offensivspielern Benedikt Sulemana (20) und Prince Aboagye (23) konnte der BSV Hürtürkel zwei vielversprechende Neuzugänge von einem Wechsel überzeugen. Prince Aboagye spielte nach seiner Zeit in der U19 von 2021 bis 2025 für den BSC Rehberge. Unterbrochen wurde diese Zeit lediglich durch ein halbjähriges Intermezzo von Januar bis Juni 2024, als er in der Berlin-Liga für die Füchse Berlin auflief.

Im Sommer 2025 wechselte er für die abgelaufene Saison zu Türkiyemspor Berlin, seiner bisherigen letzten Station. In bislang rund 120 Pflichtspielen kommt Prince auf eine starke Bilanz von etwa 100 Torbeteiligungen.