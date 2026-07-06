Hürtürkel sichert sich ein Offensiv-Duo

Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt sind in vollem Gange. Neben einigen Abgängen wird am Columbiadamm weiterhin akribisch am neuen Kader gearbeitet.
Mit den beiden schnellen und technisch versierten Offensivspielern Benedikt Sulemana (20) und Prince Aboagye (23) konnte der BSV Hürtürkel zwei vielversprechende Neuzugänge von einem Wechsel überzeugen.
Prince Aboagye spielte nach seiner Zeit in der U19 von 2021 bis 2025 für den BSC Rehberge. Unterbrochen wurde diese Zeit lediglich durch ein halbjähriges Intermezzo von Januar bis Juni 2024, als er in der Berlin-Liga für die Füchse Berlin auflief.
Im Sommer 2025 wechselte er für die abgelaufene Saison zu Türkiyemspor Berlin, seiner bisherigen letzten Station.
In bislang rund 120 Pflichtspielen kommt Prince auf eine starke Bilanz von etwa 100 Torbeteiligungen.
Sein Kompagnon Benedikt Sulemana ist drei Jahre jünger und geht erst in sein zweites Herrenjahr. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er gemeinsam mit Prince auf dem Platz. Sowohl in der Saison 2024/25 beim BSC Rehberge als auch in der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 bei Türkiyemspor Berlin bildeten die beiden ein eingespieltes Offensiv-Duo.
Somit werden die beiden Spieler mit ghanaischen Wurzeln auch in der kommenden Saison gemeinsam für den BSV Hürtürkel auflaufen.
René Ronneberger: „Prince und Bene sind zwei Spieler, die sowohl auf den Flügeln als auch im Sturm einsetzbar sind. Beide bringen Tempo und Technik mit – zwei für unsere Spielidee extrem wichtige Attribute. Als ich die beiden im Training beobachtet habe, hatte ich sofort den Wunsch, sie für unseren Weg zu gewinnen. Zudem passen beide charakterlich hervorragend zu uns und ich sehe bei ihnen noch großes Entwicklungspotenzial.“