Ligavorschau

Hürtürkel mit Bussmann-Dreier - Hilalspor bleibt dran

Alle Spiele in der Nachschau: Der 18. Spieltag eröffnet das Fußballjahr in der Landesliga Staffel 1

von far · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

Der 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, bringt klare Resultate im Aufstiegsrennen und wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Tabellenführer FC Internationale Berlin behauptet die Spitze, SF Johannisthal bleibt erster Verfolger. Dahinter festigt Berlin Hilalspor Rang drei.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
1
0
Abpfiff

Bereits im ersten Durchgang erzielt Leo Heye den einzigen Treffer der Partie. Im weiteren Verlauf bleibt es beim knappen Vorsprung. Internationale baut seine Bilanz auf 41 Punkte aus und bleibt Tabellenführer. Berliner SC II steht weiter im unteren Mittelfeld.

Sa., 28.02.2026, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
1
3
Abpfiff

Früh geht Empor II durch Nico Bochnia in Führung. Noch im ersten Abschnitt drehen Philipp Aufschlag mit zwei Treffern die Partie zugunsten von Charlottenburg-Wilmersdorf. Im zweiten Durchgang stellt Leon Semeniuk den 3:1-Endstand her. Charlottenburg-Wilmersdorf schiebt sich ins obere Mittelfeld, Empor II bleibt im unteren Tabellendrittel.

Gestern, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
2
4
Abpfiff

Kurz vor der Pause bringt Leopold Antonius Bussmann die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel trifft Bussmann erneut und erhöht später ein drittes Mal. Zwischenzeitlich verkürzen Maurice Duhme und Christoph Ruden für Neukölln. In der Nachspielzeit sorgt Mehmet Uzuner für den Endstand. Hürtürkel verbessert sich leicht, Neukölln bleibt auf einem Abstiegsrang. Die Veröffentlichung des Chef-Trainers ist offen.

Archiv: SW Neukölln in Aktion
Archiv: SW Neukölln in Aktion – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress, Muharrem Yarar

Gestern, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
1
3
Abpfiff

Die Gäste gehen im ersten Durchgang durch Samer Abou Khalil in Führung, Salih Uzun legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel erhöht erneut Samer Abou Khalil. In der Schlussphase verkürzt Oleksandr Kuz für die Berliner Amateure. Schöneberg klettert auf Rang sieben, die Amateure bleiben im Mittelfeld.

Gestern, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
1
0
Abpfiff

Lange bleibt es ohne Treffer. Erst im letzten Abschnitt der Partie erzielt Furkan Kemer den entscheidenden Treffer für Berlin Hilalspor. Mit dem Heimsieg behauptet Hilalspor Rang drei und steht nun bei 31 Punkten. BSV 1892 verharrt im oberen Mittelfeld.

Gestern, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
3
0
Abpfiff

Nach torloser erster Hälfte sorgt SF Johannisthal im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Kurz nach Wiederanpfiff trifft Lukas Olff, wenig später erhöht er erneut. Eric Warncke stellt im weiteren Verlauf den Endstand her. Johannisthal festigt mit 34 Punkten Rang zwei, Preussen II mit Coach Vahit Engin bleibt in Abstiegsgefahr

Gestern, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
3
2
Abpfiff

Gestern, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
0
3
Abpfiff

Zur Pause steht es torlos, ehe Friedenau nach dem Seitenwechsel die Partie entscheidet. Im zweiten Durchgang bringt Hussein Ahmo die Gäste in Führung. In der Schlussphase erhöht Tim Gandert, in der Nachspielzeit setzt Diego Joaquin Lopez Martinez den Schlusspunkt. Friedenau bleibt mit nun 30 Punkten auf Rang vier, Berolina Mitte bleibt Tabellenletzter.

