Hürtürkel mit Bussmann-Dreier - Hilalspor bleibt dran

Der 18. Spieltag der Landesliga, Staffel 1, bringt klare Resultate im Aufstiegsrennen und wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Tabellenführer FC Internationale Berlin behauptet die Spitze, SF Johannisthal bleibt erster Verfolger. Dahinter festigt Berlin Hilalspor Rang drei.

Bereits im ersten Durchgang erzielt Leo Heye den einzigen Treffer der Partie. Im weiteren Verlauf bleibt es beim knappen Vorsprung. Internationale baut seine Bilanz auf 41 Punkte aus und bleibt Tabellenführer. Berliner SC II steht weiter im unteren Mittelfeld.

Früh geht Empor II durch Nico Bochnia in Führung. Noch im ersten Abschnitt drehen Philipp Aufschlag mit zwei Treffern die Partie zugunsten von Charlottenburg-Wilmersdorf. Im zweiten Durchgang stellt Leon Semeniuk den 3:1-Endstand her. Charlottenburg-Wilmersdorf schiebt sich ins obere Mittelfeld, Empor II bleibt im unteren Tabellendrittel.

Kurz vor der Pause bringt Leopold Antonius Bussmann die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel trifft Bussmann erneut und erhöht später ein drittes Mal. Zwischenzeitlich verkürzen Maurice Duhme und Christoph Ruden für Neukölln. In der Nachspielzeit sorgt Mehmet Uzuner für den Endstand. Hürtürkel verbessert sich leicht, Neukölln bleibt auf einem Abstiegsrang. Die Veröffentlichung des Chef-Trainers ist offen.

Die Gäste gehen im ersten Durchgang durch Samer Abou Khalil in Führung, Salih Uzun legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel erhöht erneut Samer Abou Khalil. In der Schlussphase verkürzt Oleksandr Kuz für die Berliner Amateure. Schöneberg klettert auf Rang sieben, die Amateure bleiben im Mittelfeld.

Lange bleibt es ohne Treffer. Erst im letzten Abschnitt der Partie erzielt Furkan Kemer den entscheidenden Treffer für Berlin Hilalspor. Mit dem Heimsieg behauptet Hilalspor Rang drei und steht nun bei 31 Punkten. BSV 1892 verharrt im oberen Mittelfeld.

Nach torloser erster Hälfte sorgt SF Johannisthal im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Kurz nach Wiederanpfiff trifft Lukas Olff, wenig später erhöht er erneut. Eric Warncke stellt im weiteren Verlauf den Endstand her. Johannisthal festigt mit 34 Punkten Rang zwei, Preussen II mit Coach Vahit Engin bleibt in Abstiegsgefahr

