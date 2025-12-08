Hürtürkel im Tiefflug - Johannisthal vorbei am BSV 92

Der FC Internationale verteidigt mit einem 3:1 gegen Berolina Mitte den komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze. Dahinter hält Johannisthal mit einem Auswärtserfolg beim Vierten BSV 1892 den Anschluss, Friedenau schiebt sich nach einem 5:2 gegen Empor weiter nach oben. Im Tabellenkeller punkten Preussen II und der Berliner SC II, Hürtürkel befindet sich nach der Niederlage gegen Borsigwalde im Tiefflug und rutscht auf einen Abstiegsplatz

Der FC Internationale bleibt auch am 14. Spieltag souverän und schlägt Schlusslicht Berolina Mitte mit 3:1. Der Spitzenreiter baut damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus.Inter geht bereits im ersten Durchgang durch Driemel in Führung. Nach der Pause entscheidet Paya mit einem Doppelpack innerhalb von gut zwanzig Minuten die Partie und erhöht auf 3:0. In der Schlussphase gelingt Hadari noch der Ehrentreffer für Berolina, mehr ist für den Vorletzten aber nicht drin.

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte setzt sich der BFC Preussen II mit 3:2 gegen Charlottenburg-Wilmersdorf 03 durch und verbessert sein Punktekonto auf elf Zähler. Preussen startet stark und geht im ersten Abschnitt zweimal durch Mikelatze in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel verkürzt Mayel für die Gäste. In der zweiten Hälfte bleibt es lange beim knappen Vorsprung, ehe Feldmann kurz vor Schluss auf 3:1 stellt. In der Nachspielzeit sorgt Sabra noch einmal für den Anschluss, am Preussen-Sieg ändert das aber nichts.

Im Duell der abstiegsbedrohten DJK SW Neukölln und des Tabellenfünften Berlin Hilalspor fallen keine Tore. Beide Teams nehmen je einen Punkt mit. Über die gesamte Spielzeit gelingt es keiner Mannschaft, einen Treffer zu erzielen. Hilalspor bleibt damit in der oberen Tabellenhälfte, Neukölln verharrt mit nun zehn Punkten im unteren Tabellenbereich.

Im Mittelfeldduell gegen den SC Berliner Amateure feiert der Berliner SC II einen 3:1-Heimsieg und zieht mit nun 17 Punkten an den Gästen vorbei. Zunächst liegen die Amateure vorne: Wittjen bringt die Gäste im ersten Abschnitt in Führung. Nach dem Wechsel reagiert der BSC II und dreht das Spiel mit einem Doppelpack von Ibrom. Kurz vor dem Ende sorgt Baum mit dem dritten Treffer der Gastgeber für die Entscheidung.

Im Topspiel des Spieltages setzt sich der Tabellenzweite SF Johannisthal beim Vierten BSV 1892 mit 3:1 durch und behauptet seinen Platz hinter Spitzenreiter Inter. Nach torloser erster Halbzeit geht zunächst der BSV in Führung: Charkov trifft kurz nach dem Seitenwechsel. Johannisthal antwortet im letzten Drittel der Partie mit einem Doppelpack von Müller, der das Spiel dreht. Wenig später erhöht Ferl auf 3:1 und sichert den Gästen den Auswärtssieg.

Im direkten Duell zweier Teams aus dem vorderen Mittelfeld trennen sich der 1. FC Schöneberg und Pfeffersport 2:2. Beide Mannschaften bleiben damit in der Tabelle eng beieinander. Pfeffersport erwischt den besseren Start und geht im ersten Abschnitt mit zwei Treffern von Barakat deutlich in Führung. Nach dem Seitenwechsel arbeitet sich Schöneberg zurück ins Spiel: Zunächst verkürzt Weckeck, in der Nachspielzeit sorgt Scholz mit dem Ausgleich dafür, dass die Gastgeber einen Punkt behalten.

Der SC Borsigwalde nimmt durch ein 2:0 bei BSV Hürtürkel drei Punkte mit und steht nun mit 21 Zählern im gesicherten Mittelfeld. Hürtürkel bleibt im Tabellenkeller. Borsigwalde geht noch im ersten Durchgang durch Bubner in Führung. Nach der Pause bauen die Gäste den Vorsprung mit einem weiteren Treffer eines nicht namentlich erfassten Spielers aus und bringen das Ergebnis über die Zeit.