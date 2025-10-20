Hürtürkel II dreht Rückstand – 4:1 gegen Schmöckwitz

Der BSV Hürtürkel II setzt seine positive Serie in der Kreisliga A, Staffel 1, fort. Vor rund 50 Zuschauern am Jahnsportplatz gewann die Mannschaft von Trainer Adem Aydin gegen den SV Schmöckwitz-Eichwalde mit 4:1. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Hassan Jallous.

In der 5. Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand: Hürtürkel bekam den Ball nicht sauber aus der eigenen Hälfte geklärt. Auf Höhe des Mittelkreises behauptete Ilirian Derguti den Ball, zog nach außen und flankte in den Strafraum. Karadag wollte klären, traf den Ball jedoch unglücklich an die Hand – Elfmeter. Friedrich Wasserkampf (5.) verwandelte sicher mittig zum 0:1.

Die direkte Antwort (7.): Einwurf des BSV Hürtürkel auf Luca C., der sich löste und flach in den Sechzehner spielte. Der Ball wurde leicht abgefälscht – Atilla Karatas (7.) lauerte und vollendete flach unten links zum 1:1.

Doppelschlag dreht das Spiel

2:1 (22.) – Wunderschön herausgespielt über Mafratoglu, Karsli, Öner und wieder Mafratoglu. Flacher Ball in den Strafraum, Gewühl – Luca C. (22.) steht goldrichtig und spitzelt den Ball über die Linie.



3:1 (23.) – Wieder Einwurf, wieder Karsli auf Luca. C. Dieser verlängert per Hinterkopf in die Mitte, der Ball fällt Seymen Karatas (23.) vor die Füße. Seymen schließt mit dem Spann eiskalt unten links ab.

Reife zweite Halbzeit

Zwischen dem 3:1 und 4:1 verging viel Zeit. Hürtürkel nahm in der zweiten Halbzeit bewusst etwas Tempo heraus, kontrollierte Ball und Gegner und tat das Nötigste – der Sieg war nicht mehr gefährdet. Hervorzuheben: Eray Aktan parierte im zweiten Durchgang zweimal stark.

Karabulut setzt den Schlusspunkt

4:1 (86.) – Seymen Karatas behauptet sich im Zentrum gegen drei Gegenspieler und steckt zu Batuhan Karabulut (86.) durch. Karabulut schließt präzise aus rund 18 Metern in die rechte untere Ecke ab.

Spieler im Fokus

Der Dribbler Fatih Öner war wie jedes Wochenende ein ständiger Unruheherd. Seymen Karatas bestätigte seine starke Trainingswoche und belohnte sich mit einer reifen Leistung samt Treffer. Gleichzeitig präsentierte sich die gesamte Mannschaft sehr geschlossen und stark – vom Tor bis zur Offensive stimmten Haltung, Laufbereitschaft und gegenseitige Unterstützung.

Trainerstimme (Adem Aydin, 54)

„Der frühe Rückstand hat uns nicht aus der Ruhe gebracht. Wir haben sofort reagiert und das Spiel mit mehreren Treffern auf unsere Seite gezogen. Der Sieg war eine echte Mannschaftsleistung. Glückwunsch an das Team – und danke für das schöne Geburtstagsgeschenk.“

Fazit

Hürtürkel II zeigte Moral und Spielkontrolle: Rückstand weggesteckt, die Partie in wenigen Minuten gedreht und anschließend souverän verwaltet. Mit dem 6. Sieg im 7. Spiel festigt das Team seine starke Ausgangsposition in der Tabelle.