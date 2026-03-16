Hürtürkel-Coach erbost über Rot-Flut – Inter marschiert

Drei roten Karten für Hürtürkel: Faruk Namdar (Co) und Ugur-Umut Binici (Cheftrainer) – Foto: Dedepress

Der 20. Spieltag der Landesliga Staffel 1 bringt Bewegung im oberen Tabellendrittel. Tabellenführer FC Internationale Berlin bestätigt seine starke Form und baut die Führung weiter aus. Verfolger SF Johannisthal muss sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben, während Berlin Hilalspor im Kampf um die oberen Plätze wichtige Punkte sammelt. Auch im Mittelfeld bleibt es eng, während im Tabellenkeller jeder Punkt zählt. Drei Rote Karten für den BSV Hürtürkel beim BSV 92 (0:2) bringen dessen Trainer auf die Palme

Tabellenführer FC Internationale Berlin überzeugt erneut mit großer Offensivkraft. Gastón Ignacio Nieto trifft dreimal im ersten Abschnitt und sorgt früh für klare Verhältnisse. Yalcin Apaydin steuert einen weiteren Treffer bei. Friedenau verkürzt durch Hussein Ahmo zweimal. Nach der Pause sorgen Leo Heye mit zwei Treffern sowie Teoman Saatci für den deutlichen Heimsieg und festigen die Tabellenführung.

dinc (rot) vorher gelb tätlichkeit, dann durmus glatt-rot soll ein witz sein (hat nur die hand auf die brust gehalten, video liegt vor), dikussion gelb rot 42 , sieben minuten nachspielzeit

BFC Preussen II entscheidet das Spiel im zweiten Abschnitt klar für sich. Kanto Fitiavana Voahariniaina bringt die Gäste in Führung und trifft später erneut. Alexander Vuthe erhöht zwischenzeitlich. Neukölln verkürzt durch Benedict Richter und Alisan Erdogan, doch Reda Ouakil und Yasin Demir stellen in der Schlussphase den deutlichen Auswärtssieg sicher.

BSV 1892 bleibt im oberen Tabellenbereich und gewinnt verdient. Bereits früh bringt Julius Zauner die Gastgeber in Führung. Hürtürkel hält lange dagegen, doch kurz vor dem Abpfiff entscheidet Paul Busche die Partie endgültig zugunsten der Hausherren. Die Gäste beenden die Begegnung allerdings nur noch mit acht Spielern. Dinc sieht die Rote Karte, Durmus wird ebenfalls mit Glattrot vom Platz gestellt, und Akdag muss nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig gehen. Hürtürkel-Trainer Umut-Ugur Binici äußert sich nach der Partie kritisch zu den Entscheidungen des Schiedsrichters: „Bei Dinc müssen wir die Entscheidung akzeptieren. Aber Durmus legt lediglich die flache Hand auf die Brust des Gegners – das als Tätlichkeit zu bewerten, ist aus meiner Sicht sehr hart. Als Akdag anschließend beim Schiedsrichter nach dem Grund für die Rote Karte fragt, bekommt er ebenfalls Gelb-Rot. Da wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen" Besonders bitter: Alle drei Spieler fehlen nun im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf gegen den Berliner SC II. Laut Binici prüft der Verein nach eigenen Angaben über Videoaufnahmen der Szene um Durmus einen Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen.

Berlin Hilalspor bestätigt seine gute Form. Furkan Kemer bringt sein Team früh in Führung und erhöht wenig später auf den nächsten Treffer. Sadrican Ekmekci sorgt noch vor der Pause für eine weitere Führung. Berliner SC II bleibt durch Stefan Glaser und Leon Ibrom im Spiel, doch Volkan Neziroglu trifft im zweiten Abschnitt und sichert Hilalspor den Sieg.

Die Berliner Amateure setzen sich im Mittelfeldduell durch. Malte Räuchle bringt die Gastgeber im ersten Abschnitt in Führung. Charlottenburg-Wilmersdorf gleicht durch Justus Häger aus. Kurz vor der Pause trifft Paul Becker zur erneuten Führung. In der Schlussphase sorgt Anton Vossen mit dem dritten Treffer für die Entscheidung.

In Borsigwalde entwickelt sich ein spektakuläres Spiel. Die Gäste starten stark und gehen durch Dominik Nogradi früh in Führung, der wenig später auch das zweite Tor erzielt. Oskar Kühn baut den Vorsprung weiter aus. Noch vor der Pause verkürzt Nico Horvat für Borsigwalde. Nach dem Seitenwechsel treffen Marcel Bubner und Daniel Mpembele Nzongo, die den Rückstand aufholen und den Ausgleich sichern.

Der Tabellenzweite SF Johannisthal lässt im Aufstiegsrennen Punkte liegen. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt William Scarlett Pfeffersport in Führung, kurz darauf erhöht Florian Möller. Johannisthal reagiert stark: Colin Gonda verkürzt zunächst, ehe Jonathan Behrend im weiteren Spielverlauf den Ausgleich erzielt.