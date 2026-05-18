Hürths Machtdemonstration und Breinigs Last-Minute-Coup

– Foto: Daniel Frenken

Während Hürth den SC Fliesteden mit 6:2 überrollte, hielt Breinig mit einem dramatischen 4:3 in Eilendorf den Kontakt zur Spitze. Im Tabellenkeller sammelten Kurdistan Düren und Teveren wichtige Siege, Verlautenheide rettete in Brand noch ein 4:4.

Tabellenzweiter Zülpich erfüllte beim abstiegsbedrohten SV Helpenstein seine Pflichtaufgabe und hält mit 60 Punkten den Druck auf Spitzenreiter Hürth hoch. Luca Ohrem brachte die Gäste früh in Führung, ehe Maurice Braun ausglich, bevor Johannes Püllen und erneut Ohrem per Foulelfmeter den Sieg sicherten. Helpenstein bleibt mit 20 Punkten auf Rang 13 und verlor zudem Fauzani Issa Issaka mit Gelb-Rot.

Der Tabellenneunte aus Kurdistan Düren setzte sich klar gegen den direkten Konkurrenten aus Schafhausen durch und verschaffte sich Luft im Tabellenkeller. Nach den Treffern von Salifu Krubally und Michael Peschel ging es ausgeglichen in die Pause, ehe Junhui Lee, Sandro Frugaborsi und Bryant Baidoo die Partie entschieden. Schafhausen musste zudem die verletzungsbedingte Auswechslung von Torwart Niklas Giesen und eine Rote Karte gegen Michael Peschel verkraften.

Der Tabellendritte aus Breinig gewann ein spektakuläres Verfolgerduell beim siebtplatzierten SV Eilendorf und bleibt mit 56 Punkten im Aufstiegsrennen. Jonas Dahmen und Joseph Mbuyi brachten die Gäste mehrfach in Führung, Manuel Kanou erhöhte sehenswert auf 3:1, ehe Tobias Diedrichs und Mauric Dörfler spät ausglichen. In der Nachspielzeit entschied Mbuyi mit seinem zweiten Treffer die intensive Partie doch noch für Breinig.

Der Spitzenreiter FC Hürth baute sein Konto auf 64 Punkte aus und ließ dem Tabellenachten aus Fliesteden trotz zwischenzeitlicher Gegenwehr kaum Chancen. Nach dem Ausgleich durch Noah Wölfle antworteten Felix-Benedict Neuhäuser mit einem verwandelten Foulelfmeter und einem weiteren Treffer sowie Zachary-Oduro Bonsu binnen weniger Minuten zur Vorentscheidung. Bastian Porschen traf doppelt für Hürth, Vincent Geimer verkürzte noch einmal, ehe Julian Luerken per Strafstoß den Endstand herstellte.

Im Duell des Tabellenzehnten gegen den Fünften entwickelte sich früh ein offener Schlagabtausch. Leo Kleiber und Tobias Achterberg mit einem Doppelpack sorgten für eine 3:1-Führung der Gastgeber, doch Verlautenheide kämpfte sich durch Treffer von Julian Braun, Cem Hircin per Foulelfmeter und Onur Baslanti zurück. Brand verpasste trotz des zwischenzeitlichen 4:2 durch Delany Arigbe den wichtigen Heimsieg.

Germania Teveren festigte mit 41 Punkten Rang vier, während Arnoldsweiler trotz engagierter Leistung auf einem Abstiegsplatz bleibt. Folajomi Orolade traf bei seinem Comeback früh zur Führung und erzielte später auch den Siegtreffer, nachdem Julius Lemm und Baran Kilic den Rückstand der Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen hatten. Patrick Rubaszewski hatte zuvor per Foulelfmeter das 2:0 erzielt.