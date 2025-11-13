Hürth will Serie ausbauen, Breinig empfängt Eilendorf

Der 12. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 steht im Zeichen der Titelaspiranten FC Hürth und SV Breinig. Während der ungeschlagene Spitzenreiter seine makellose Bilanz beim Aufsteiger SC Fliesteden verteidigen will, empfängt Breinig mit dem SV Eilendorf einen Gegner, der zuletzt mit viel Offensivdrang überzeugte. Dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss an die vorderen Plätze, während am Tabellenende bereits erste Weichen im Abstiegskampf gestellt werden.

Der Tabellendritte aus Zülpich will seine beeindruckende Heimserie fortsetzen und die gute Form bestätigen. Gegen Helpenstein, das nach dem wichtigen 3:2 gegen Schafhausen aufatmet, ist Zülpich klarer Favorit. Besonders in der Offensive überzeugt der TuS bislang mit 28 Treffern in zehn Partien, während Helpenstein defensiv weiter auf Stabilität hofft.

Die noch sieglose Viktoria steht weiter unter Druck. Gegen Lich-Steinstraß, das mit 15 Punkten stabil im Mittelfeld rangiert und zuletzt 3:0 gegen Uevekoven gewann, brauchen die Hausherren dringend den ersten Dreier. Ein weiteres siegloses Wochenende könnte Glesch bereits früh in akute Abstiegsnot bringen.

Auch das Duell in Breinig verspricht Spannung. Der Tabellenzweite um Trainer Dirk Ruhrig ist seit sieben Spielen ungeschlagen und will den Rückstand auf Hürth nicht größer werden lassen. Eilendorf reist mit Rückenwind an, nachdem der SVE zuletzt gegen Fliesteden siegreich war und mit einem Erfolg in der Spitzengruppe anklopfen könnte – Breinigs Heimstärke (vier Siege in fünf Spielen) dürfte dabei aber ein entscheidender Faktor werden.

Beide Teams stecken nach durchwachsenen Wochen im unteren Tabellenmittelfeld fest. Schafhausen musste zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage in Helpenstein hinnehmen, Kurdistan Düren verkaufte sich beim 1:2 gegen Breinig trotz Unterzahl teuer. Für beide Mannschaften bietet dieses Spiel die Chance, wieder in ruhigere Tabellenregionen vorzustoßen.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden FC Hürth FC Hürth 14:00 live PUSH

Das Duell zwischen dem Aufsteiger aus Fliesteden und Tabellenführer Hürth ist das klare Topspiel des Spieltags. Hürth hat bisher jedes seiner zehn Spiele gewonnen und beeindruckt mit 29 Treffern und nur sechs Gegentoren, während Fliesteden mit 17 Punkten eine starke Debütsaison spielt. Um Hürth zu stoppen, braucht der Neuling jedoch eine außergewöhnliche Leistung – noch keinem Gegner gelang es bisher, den Absteiger aus der Mittelrheinliga zu bezwingen.

Für Arnoldsweiler wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Mit nur drei Punkten aus zehn Spielen ist die Viktoria zum Siegen verdammt, trifft nun aber auf ein gefestigtes Teveren, das seit vier Partien ungeschlagen ist. Die Gäste aus Heinsberg wollen ihren Lauf fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld festsetzen.