Allgemeines
– Foto: Dieter Braun

Hürth will Serie ausbauen, Breinig empfängt Eilendorf

Zwei Spitzenteams wollen ihre Position festigen – Verlautenheide greift erst am nächsten Dienstag ins Geschehen ein

LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der 12. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 steht im Zeichen der Titelaspiranten FC Hürth und SV Breinig. Während der ungeschlagene Spitzenreiter seine makellose Bilanz beim Aufsteiger SC Fliesteden verteidigen will, empfängt Breinig mit dem SV Eilendorf einen Gegner, der zuletzt mit viel Offensivdrang überzeugte. Dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss an die vorderen Plätze, während am Tabellenende bereits erste Weichen im Abstiegskampf gestellt werden.

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
15:15live

Die noch sieglose Viktoria steht weiter unter Druck. Gegen Lich-Steinstraß, das mit 15 Punkten stabil im Mittelfeld rangiert und zuletzt 3:0 gegen Uevekoven gewann, brauchen die Hausherren dringend den ersten Dreier. Ein weiteres siegloses Wochenende könnte Glesch bereits früh in akute Abstiegsnot bringen.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
15:00live

Der Tabellendritte aus Zülpich will seine beeindruckende Heimserie fortsetzen und die gute Form bestätigen. Gegen Helpenstein, das nach dem wichtigen 3:2 gegen Schafhausen aufatmet, ist Zülpich klarer Favorit. Besonders in der Offensive überzeugt der TuS bislang mit 28 Treffern in zehn Partien, während Helpenstein defensiv weiter auf Stabilität hofft.

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
14:45live

Beide Teams stecken nach durchwachsenen Wochen im unteren Tabellenmittelfeld fest. Schafhausen musste zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage in Helpenstein hinnehmen, Kurdistan Düren verkaufte sich beim 1:2 gegen Breinig trotz Unterzahl teuer. Für beide Mannschaften bietet dieses Spiel die Chance, wieder in ruhigere Tabellenregionen vorzustoßen.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:30live

Auch das Duell in Breinig verspricht Spannung. Der Tabellenzweite um Trainer Dirk Ruhrig ist seit sieben Spielen ungeschlagen und will den Rückstand auf Hürth nicht größer werden lassen. Eilendorf reist mit Rückenwind an, nachdem der SVE zuletzt gegen Fliesteden siegreich war und mit einem Erfolg in der Spitzengruppe anklopfen könnte – Breinigs Heimstärke (vier Siege in fünf Spielen) dürfte dabei aber ein entscheidender Faktor werden.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
14:00live

Das Duell zwischen dem Aufsteiger aus Fliesteden und Tabellenführer Hürth ist das klare Topspiel des Spieltags. Hürth hat bisher jedes seiner zehn Spiele gewonnen und beeindruckt mit 29 Treffern und nur sechs Gegentoren, während Fliesteden mit 17 Punkten eine starke Debütsaison spielt. Um Hürth zu stoppen, braucht der Neuling jedoch eine außergewöhnliche Leistung – noch keinem Gegner gelang es bisher, den Absteiger aus der Mittelrheinliga zu bezwingen.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
14:30live

Für Arnoldsweiler wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Mit nur drei Punkten aus zehn Spielen ist die Viktoria zum Siegen verdammt, trifft nun aber auf ein gefestigtes Teveren, das seit vier Partien ungeschlagen ist. Die Gäste aus Heinsberg wollen ihren Lauf fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld festsetzen.

Di., 25.11.2025, 20:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
20:00

Erst am Dienstagabend trifft Verlautenheide im Nachholspiel auf Raspo Brand. Nach der knappen 1:2-Niederlage beim Tabellenführer Hürth wollen die Buchholz-Schützlinge wieder in die Erfolgsspur finden. Brand reist nach dem klaren 4:1-Sieg über Arnoldsweiler mit gestärktem Selbstvertrauen an, braucht aber erneut eine geschlossene Defensivleistung, um bei der heimstarken Eintracht zu bestehen.

