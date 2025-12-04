 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Elmar Cüpper

Hürth unter Druck – Breinig jagt, Zülpich lauert

Die Spitzengruppe rückt enger zusammen, während im Tabellenkeller jeder Punkt überlebenswichtig wird. Sieben Duelle bestimmen den vorletzten Spieltag vor der Winterpause.

Der 14. Spieltag der Landesliga Staffel 2 bietet richtungsweisende Partien im Meisterschafts- wie Abstiegskampf. Spitzenreiter Hürth reist zum formstarken Union Schafhausen, während Breinig und Zülpich ihre Positionen festigen wollen. Gleichzeitig kämpfen die Kellerklubs Arnoldsweiler, Uevekoven und Glesch-Paffendorf ums sportliche Überleben.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
14:30live

Helpenstein steht unter Zugzwang, da die Mannschaft seit Wochen im Tabellenkeller feststeckt. Kurdistan Düren reist trotz der jüngsten Last-Minute-Niederlage gegen Zülpich mit solider Offensive an, muss aber die Defensive stabilisieren. Für beide Teams ist dies ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“, das besonders im Kampf gegen den Abstieg Bedeutung hat.

So., 07.12.2025, 15:00 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:00

Zülpich tritt nach dem spektakulären Comeback in Düren mit enormem Selbstvertrauen an und will seine Position in der Spitzengruppe festigen. Eilendorf kommt jedoch mit gefährlichen Umschaltmomenten und hat auswärts mehrfach überrascht. Ein Sieg wäre für die Gäste ein Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld.

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
14:45

Schafhausen geht als klare Außenseitermannschaft in das Duell mit dem Tabellenführer, zeigte zuletzt jedoch defensive Stabilität und Effektivität. Hürth reist nach elf Siegen aus zwölf Spielen an und will seinen Vorsprung auf Breinig verteidigen. Für die Gastgeber könnte bereits ein Punktgewinn ein starkes Signal im Kampf um das obere Mittelfeld sein.

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
15:30

Breinig geht als klarer Favorit ins Spiel, muss jedoch die 1:3-Niederlage in Hürth verarbeiten. Brand reist mit Offensivschwung nach dem 6:2 gegen Fliesteden an und könnte mit einem weiteren Erfolg ins obere Mittelfeld springen. Für Breinig zählt im Meisterrennen einzig der Sieg, um den Druck auf Hürth hochzuhalten.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
14:00live

Fliesteden empfängt den direkten Tabellennachbarn aus Teveren im Duell zweier formstarker Mannschaften, die im oberen Tabellenmittelfeld den Anschluss nach oben halten wollen. Die Gastgeber setzen auf ihre Heimstärke, während Teveren nach dem 4:0 gegen Verlautenheide mit breiter Brust anreist. Beide Teams können mit einem Sieg den vierten Platz angreifen.

So., 07.12.2025, 14:45 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
14:45

Verlautenheide muss nach der deutlichen Niederlage in Teveren eine Reaktion zeigen, um den Anschluss an die Top drei nicht zu verlieren. Lich-Steinstraß spielt bislang eine ausgeglichene Saison und könnte mit einem Auswärtssieg punktgleich zum Gegner aufschließen. Beide Teams werden auf eine stabile Defensive setzen, nachdem sie zuletzt zu viele Gegentreffer hinnahmen.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
14:30live

Im Duell der beiden Schlusslichter steht viel auf dem Spiel, denn nur der Sieger hält realistische Hoffnungen auf den Anschluss ans rettende Ufer. Arnoldsweiler konnte zuletzt überraschend Teveren schlagen, während Uevekoven trotz guter Ansätze weiter punktlos bleibt. Die Partie entscheidet über die Ausgangslage für den Abstiegskampf im neuen Jahr.

Tim ZimmerAutor