Hürth unter Druck – Breinig jagt, Zülpich lauert

Der 14. Spieltag der Landesliga Staffel 2 bietet richtungsweisende Partien im Meisterschafts- wie Abstiegskampf. Spitzenreiter Hürth reist zum formstarken Union Schafhausen, während Breinig und Zülpich ihre Positionen festigen wollen. Gleichzeitig kämpfen die Kellerklubs Arnoldsweiler, Uevekoven und Glesch-Paffendorf ums sportliche Überleben.

Zülpich tritt nach dem spektakulären Comeback in Düren mit enormem Selbstvertrauen an und will seine Position in der Spitzengruppe festigen. Eilendorf kommt jedoch mit gefährlichen Umschaltmomenten und hat auswärts mehrfach überrascht. Ein Sieg wäre für die Gäste ein Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld.

Helpenstein steht unter Zugzwang, da die Mannschaft seit Wochen im Tabellenkeller feststeckt. Kurdistan Düren reist trotz der jüngsten Last-Minute-Niederlage gegen Zülpich mit solider Offensive an, muss aber die Defensive stabilisieren. Für beide Teams ist dies ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“, das besonders im Kampf gegen den Abstieg Bedeutung hat.

Breinig geht als klarer Favorit ins Spiel, muss jedoch die 1:3-Niederlage in Hürth verarbeiten. Brand reist mit Offensivschwung nach dem 6:2 gegen Fliesteden an und könnte mit einem weiteren Erfolg ins obere Mittelfeld springen. Für Breinig zählt im Meisterrennen einzig der Sieg, um den Druck auf Hürth hochzuhalten.

Schafhausen geht als klare Außenseitermannschaft in das Duell mit dem Tabellenführer, zeigte zuletzt jedoch defensive Stabilität und Effektivität. Hürth reist nach elf Siegen aus zwölf Spielen an und will seinen Vorsprung auf Breinig verteidigen. Für die Gastgeber könnte bereits ein Punktgewinn ein starkes Signal im Kampf um das obere Mittelfeld sein.

Fliesteden empfängt den direkten Tabellennachbarn aus Teveren im Duell zweier formstarker Mannschaften, die im oberen Tabellenmittelfeld den Anschluss nach oben halten wollen. Die Gastgeber setzen auf ihre Heimstärke, während Teveren nach dem 4:0 gegen Verlautenheide mit breiter Brust anreist. Beide Teams können mit einem Sieg den vierten Platz angreifen.

Verlautenheide muss nach der deutlichen Niederlage in Teveren eine Reaktion zeigen, um den Anschluss an die Top drei nicht zu verlieren. Lich-Steinstraß spielt bislang eine ausgeglichene Saison und könnte mit einem Auswärtssieg punktgleich zum Gegner aufschließen. Beide Teams werden auf eine stabile Defensive setzen, nachdem sie zuletzt zu viele Gegentreffer hinnahmen.