Dreimal landete der Ball im Netz von Helpensteins Tor. – Foto: Uwe Anspach/dpa

Hürth nutzt Helpensteins Fehler aus Fußball-Landesliga: Der SV Helpenstein unterliegt dem Mittelrheinliga-Absteiger aus Hürth mit 0:3.

Keine Punkte zum Auftakt in der Fußball-Landesliga gab es für den SV Helpenstein. Mit 0:3 (0:1) mussten sich die Hausherren dem Mittelrheinliga-Absteiger FC Hürth beugen. „Es war heute jung und wild gegen eine erfahrene Mannschaft. Die Niederlage ist ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sah Helpensteins Trainer Dominik Hahn keine schlechte Leistung.

Heute, 15:00 Uhr SV Helpenstein Helpenstein FC Hürth FC Hürth 0 3 Abpfiff Spieltext Helpenstein - FC Hürth Seine Elf zeigte Hürth, dass sie jeden Zweikampf gewinnen wollte und stellte die Gäste so vor Aufgaben. Durch zwei individuelle Fehler profitierte der Gegner und schaffte es, jeweils in beiden Halbzeiten früh einen Treffer zu erzielen. Manuel Kabambi (10.) und Noah Neuhaus (47.) erzielten die Tore. Für den 3:0-Endstand war in der Schlussviertelstunde Nico Schmitz verantwortlich (76.).