Hürth mit Kantersieg - Wildes Spiel in Uevekoven

– Foto: Daniel Frenken

Der 15. Spieltag der Landesliga Staffel 2 brachte klare Ergebnisse an der Spitze, späte Entscheidungen im Verfolgerfeld und ein torloses Remis im Mittelfeld.

Der Spitzenreiter FC Hürth unterstrich mit nun 40 Punkten eindrucksvoll seine Titelambitionen. Dana Hafthalla (drei Tore) und Manuel Kabambi (ebenfalls drei Treffer) führten den Tabellenletzten Helpenstein klar vor. Die Gäste bleiben mit neun Punkten tief im Abstiegskampf.

Der Dritte aus Zülpich bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen und steht nun bei 33 Punkten. Marvin Iskra erzielte bereits in der 26. Minute den einzigen Treffer der Partie. Rasensport Brand bleibt mit 15 Zählern Elfter und verpasste trotz engagierter Leistung einen Punktgewinn.

Der Tabellenfünfte Germania Teveren erhöhte sein Punktekonto auf 25 Zähler und drehte gegen den Neunten aus Schafhausen eine lange offene Partie spät zu seinen Gunsten. Nach früher Führung durch Stefan Savic (2.) und einem zwischenzeitlichen Rückstand sorgten Patrick Rubaszewski per Handelfmeter sowie Yannik Voussen und Olaife Orolade mit zwei Treffern in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Union Schafhausen bleibt mit 19 Punkten im unteren Mittelfeld.

Der Zweite SV Breinig verpasste es, den Druck auf Spitzenreiter Hürth zu erhöhen, und bleibt bei 34 Punkten. Germania Lich-Steinstraß kletterte dank der Treffer von Jan Hess, Nathan Ndombele und Michael Jan Sipakis auf Rang sechs und nun 24 Zähler. Breinig glich zweimal aus, vergab aber kurz vor Schluss durch Sulayman Dawodu einen Elfmeter.

Der Tabellen-14. Uevekoven zeigte Moral und holte nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt. Joshua Holtby traf doppelt, den Ausgleich erzielte er per Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Fliesteden bleibt mit 21 Punkten Siebter, verpasste trotz klarer Führung jedoch den Auswärtssieg.

Eintracht Verlautenheide festigte mit nun 28 Punkten Rang vier. Den einzigen Treffer erzielte Onur Baslanti per Foulelfmeter nach 56 Minuten. Schlusslicht Glesch-Paffendorf verharrt bei zehn Punkten und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis.