Hürth marschiert weiter – Breinig und Fliesteden teilen die Punkte

Die Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bleibt auch nach dem sechsten Spieltag spannend. Hürth verteidigt mit einem souveränen Auswärtssieg in Teveren die Tabellenführung, während Zülpich weiter ungeschlagen bleibt. Im Tabellenkeller punktet Glesch erstmals, und Eilendorf sorgt auswärts für eine Überraschung.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die Sportfreunde Uevekoven den ersten Saisonsieg. Doppelpacker Nico Czichi stellte mit Treffern in der 29. und 53. Minute die Weichen früh auf Sieg, ehe Inan Naki per Foulelfmeter verkürzte. Doch Holtby und Jansen entschieden die Partie zugunsten der Gastgeber, die in der Schlussphase von einer Roten Karte gegen Naki profitierten. Kurdistan Düren bleibt damit auch im vierten Spiel in Folge sieglos.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller trennten sich Glesch und Helpenstein torlos. Zwar erarbeiteten sich beide Teams einige Gelegenheiten, doch fehlte es an der nötigen Konsequenz im Abschluss. Für Glesch war es nach fünf Niederlagen in Folge der erste Punkt der Saison. Helpenstein verpasste dagegen die Chance, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Der FC Hürth zeigte beim 6:1-Erfolg in Teveren seine ganze Offensivstärke. Bezerra-Ehret und Porschen sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Kabambi, Bonsu und ein Eigentor von Vujicic den Kantersieg perfekt machten. Teveren gelang durch Voussen lediglich der Ehrentreffer zum 1:4. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen steht Hürth souverän an der Tabellenspitze und bleibt das Maß aller Dinge.

Eilendorf feierte in Lich-Steinstraß den ersten Saisonsieg und tankte damit neues Selbstvertrauen. Tim Beckers traf in der 16. Minute nach einem Konter zur frühen Führung, die der SVE trotz druckvoller Phasen der Gastgeber bis zum Schlusspfiff verteidigte. Lich-Steinstraß blieb erneut hinter den eigenen Erwartungen zurück und vergab mehrere Ausgleichschancen. Eilendorf verbessert sich mit dem Auswärtssieg auf Rang zehn.

Im Spitzenspiel trennten sich Breinig und Aufsteiger Fliesteden leistungsgerecht 1:1. Nach einem intensiven Beginn brachte Bilal Chanaa die Gäste in der 68. Minute in Führung, ehe Kariem Emara nur sechs Minuten später den Ausgleich erzielte. Breinig bleibt damit zu Hause ungeschlagen, verpasst aber den Sprung an die Tabellenspitze. Fliesteden bestätigt mit dem Punktgewinn seine starke Frühform und bleibt im oberen Drittel.

In einem umkämpften Spiel trennten sich Verlautenheide und Schafhausen mit einem gerechten Unentschieden. Leandro Stollenwerk brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Michael Peschel glich nach einer halben Stunde zum 1:1 aus. Beide Teams zeigten viel Einsatz, konnten aber in der Offensive kaum Akzente setzen. Mit dem Remis halten beide Mannschaften den Anschluss an die Spitzengruppe.