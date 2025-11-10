 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Hürth marschiert weiter – Breinig bleibt dran, Helpenstein jubelt spät

Der FC Hürth setzt seine makellose Serie gegen Verlautenheide fort. Breinig siegt trotz Rückstand in Düren, während Eilendorf und Brand wichtige Erfolge feiern. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Arnoldsweiler und Glesch.

LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der elfte Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bot alles, was den Amateurfußball ausmacht: packende Duelle, späte Tore, umstrittene Elfmeter und spielerische Glanzpunkte. Während Spitzenreiter FC Hürth weiter unaufhaltsam marschiert, feiert Helpenstein im Abstiegskampf einen emotionalen Heimsieg.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
3
2

In einem turbulenten Duell holte Helpenstein nach Rückstand den zweiten Saisonsieg. Nach der frühen Führung durch Jiyan Alessio Karakis (18.) drehte Schafhausen die Partie noch vor der Pause durch Jennissen (23.) und Halfenberg (41.). In der zweiten Halbzeit entschieden zwei umstrittene Foulelfmeter zugunsten der Hausherren: Erst traf Erdem Acikgöz (60.), dann verwandelte Ralf Godlevski (84.) zum umjubelten 3:2-Endstand. Schafhausen verpasste in der Nachspielzeit trotz Alu-Treffern den Ausgleich und bleibt mit 13 Punkten im Mittelfeld, während Helpenstein (8 Punkte) ein Lebenszeichen sendet.

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
3
0
Abpfiff

Lich-Steinstraß zeigte sich nach drei sieglosen Spielen gut erholt und feierte einen souveränen 3:0-Heimerfolg. Matchwinner war Jan Körfer, der mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten (59., 64.) den Weg zum Sieg ebnete. Moritz Borell setzte kurz darauf den Schlusspunkt (69.). Durch den verdienten Erfolg klettert Germania mit nun 15 Punkten auf Rang sieben, während Uevekoven mit nur fünf Zählern Tabellenfünfzehnter bleibt.

Gestern, 14:30 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
2
2
Abpfiff

Teveren blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, musste sich gegen Schlusslicht Glesch jedoch mit einem Remis begnügen. Aleksandar Manolov brachte die Gäste zweimal in Führung (1., 38.), während Stefan Savic mit seinem Doppelpack (27., 87.) für Teveren ausglich. Besonders bitter für die Gastgeber: Savic traf zuvor nur die Latte. Teveren (16 Punkte) festigt Platz sechs, Glesch (4 Punkte) bleibt trotz couragierter Leistung Vorletzter.

Gestern, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
4
1

Brand feierte mit einer engagierten Leistung den zweiten Saisonsieg und verschaffte sich im Tabellenmittelfeld Luft. Nach einem frühen Rückstand durch Saleekul (6.) drehten Klose (14.) und Haupts per Elfmeter (19.) das Spiel, ehe Korotaev (66.) und Gülez (76.) für klare Verhältnisse sorgten. Brand (12 Punkte) klettert auf Rang zehn, während Arnoldsweiler (3 Punkte) nach der neunten Niederlage in zehn Spielen ans Tabellenende abrutscht. „Wir waren in den entscheidenden Momenten zu harmlos“, bilanzierte Viktoria-Trainer Stephan Langen nüchtern.

Gestern, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
2
1
Abpfiff

Der ungeschlagene Spitzenreiter FC Hürth bewies auch gegen Verfolger Verlautenheide Moral. Die Gäste gingen früh durch ein Traumtor von Lucas Marso (4.) in Führung und erzielten noch zweimal vermeintliche Treffer, die jedoch wegen Abseits aberkannt wurden. Kurz vor der Pause glich Bastian Porschen aus (43.), ehe Kian Assadollahi kurz vor Schluss (86.) den Siegtreffer erzielte. Hürth führt mit nun 30 Punkten souverän die Tabelle an, während Verlautenheide (19 Punkte) trotz starker Leistung auf Rang vier verharrt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
2
1
Abpfiff

Eilendorf startete furios in die Partie: Nach Kremers frühem Führungstreffer (3.) glich Tobias Knoben postwendend aus (5.). Nach zahlreichen vergebenen Chancen sorgte schließlich Madiou Diallo (59.) für den verdienten Heimsieg. Die Hausherren trafen in der Schlussphase noch dreimal Aluminium, was den knappen Sieg fast schmeichelhaft erscheinen ließ. Mit 15 Punkten steht Eilendorf nun auf Rang acht, während Aufsteiger Fliesteden (17 Punkte) etwas Boden auf die Spitze verliert.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
SV Breinig
SV BreinigBreinig
1
2
Abpfiff

Trotz langer Unterzahl bot Kurdistan dem Tabellenzweiten Breinig großen Widerstand. Nach einem Platzverweis gegen Inan Naki (29.) gingen die Gastgeber per Elfmeter durch Sandro Frugaborsi in Führung (35.). Nach der Pause drehte Breinig mit Leo Engels (48.) und Sulayman Dawodu (51.) binnen drei Minuten das Spiel. Während Breinig (25 Punkte) seine Aufstiegsambitionen untermauerte, zeigte Düren (11 Punkte) trotz der Niederlage eine kämpferisch starke Leistung.

