Hürth marschiert weiter – Breinig bleibt dran, Helpenstein jubelt spät

Der elfte Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bot alles, was den Amateurfußball ausmacht: packende Duelle, späte Tore, umstrittene Elfmeter und spielerische Glanzpunkte. Während Spitzenreiter FC Hürth weiter unaufhaltsam marschiert, feiert Helpenstein im Abstiegskampf einen emotionalen Heimsieg.

Lich-Steinstraß zeigte sich nach drei sieglosen Spielen gut erholt und feierte einen souveränen 3:0-Heimerfolg. Matchwinner war Jan Körfer, der mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten (59., 64.) den Weg zum Sieg ebnete. Moritz Borell setzte kurz darauf den Schlusspunkt (69.). Durch den verdienten Erfolg klettert Germania mit nun 15 Punkten auf Rang sieben, während Uevekoven mit nur fünf Zählern Tabellenfünfzehnter bleibt.

In einem turbulenten Duell holte Helpenstein nach Rückstand den zweiten Saisonsieg. Nach der frühen Führung durch Jiyan Alessio Karakis (18.) drehte Schafhausen die Partie noch vor der Pause durch Jennissen (23.) und Halfenberg (41.). In der zweiten Halbzeit entschieden zwei umstrittene Foulelfmeter zugunsten der Hausherren: Erst traf Erdem Acikgöz (60.), dann verwandelte Ralf Godlevski (84.) zum umjubelten 3:2-Endstand. Schafhausen verpasste in der Nachspielzeit trotz Alu-Treffern den Ausgleich und bleibt mit 13 Punkten im Mittelfeld, während Helpenstein (8 Punkte) ein Lebenszeichen sendet.

Brand feierte mit einer engagierten Leistung den zweiten Saisonsieg und verschaffte sich im Tabellenmittelfeld Luft. Nach einem frühen Rückstand durch Saleekul (6.) drehten Klose (14.) und Haupts per Elfmeter (19.) das Spiel, ehe Korotaev (66.) und Gülez (76.) für klare Verhältnisse sorgten. Brand (12 Punkte) klettert auf Rang zehn, während Arnoldsweiler (3 Punkte) nach der neunten Niederlage in zehn Spielen ans Tabellenende abrutscht. „Wir waren in den entscheidenden Momenten zu harmlos“, bilanzierte Viktoria-Trainer Stephan Langen nüchtern.

Teveren blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, musste sich gegen Schlusslicht Glesch jedoch mit einem Remis begnügen. Aleksandar Manolov brachte die Gäste zweimal in Führung (1., 38.), während Stefan Savic mit seinem Doppelpack (27., 87.) für Teveren ausglich. Besonders bitter für die Gastgeber: Savic traf zuvor nur die Latte. Teveren (16 Punkte) festigt Platz sechs, Glesch (4 Punkte) bleibt trotz couragierter Leistung Vorletzter.

Der ungeschlagene Spitzenreiter FC Hürth bewies auch gegen Verfolger Verlautenheide Moral. Die Gäste gingen früh durch ein Traumtor von Lucas Marso (4.) in Führung und erzielten noch zweimal vermeintliche Treffer, die jedoch wegen Abseits aberkannt wurden. Kurz vor der Pause glich Bastian Porschen aus (43.), ehe Kian Assadollahi kurz vor Schluss (86.) den Siegtreffer erzielte. Hürth führt mit nun 30 Punkten souverän die Tabelle an, während Verlautenheide (19 Punkte) trotz starker Leistung auf Rang vier verharrt.

Eilendorf startete furios in die Partie: Nach Kremers frühem Führungstreffer (3.) glich Tobias Knoben postwendend aus (5.). Nach zahlreichen vergebenen Chancen sorgte schließlich Madiou Diallo (59.) für den verdienten Heimsieg. Die Hausherren trafen in der Schlussphase noch dreimal Aluminium, was den knappen Sieg fast schmeichelhaft erscheinen ließ. Mit 15 Punkten steht Eilendorf nun auf Rang acht, während Aufsteiger Fliesteden (17 Punkte) etwas Boden auf die Spitze verliert.