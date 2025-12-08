Hürth marschiert weiter – Breinig bleibt ärgster Verfolger

Der 14. Spieltag der Landesliga Staffel 2 bot dramatische Wendungen, einen kapitalen Torwart-Fehler, zahlreiche Joker-Tore und ein völlig entgleitetes Finish in Verlautenheide. Spitzenreiter Hürth baute seine Führung aus, Breinig bestätigte seine starke Form und im Tabellenkeller holten Helpenstein und Kurdistan wichtige Zähler.

Zülpich (3., 29 Punkte) gewann ein wildes Spiel und festigt damit seinen Platz in der Spitzengruppe. Nach frühem Rückstand durch Milan Schaaf (6.) trafen Püllen (27., 67.), Birkenheuer (52.) und Nickisch per Strafstoß (72.) für den TuS; Eilendorf (10., 15 Punkte) kam durch Balatsouras (53.) und Soleimankhani (81.) nur noch heran. Für Zülpich-Coach David Sasse ein „arbeitssieg“, für Eilendorf hingegen ein erneuter Rückschlag im Tabellenmittelfeld.

In einem Duell, das beiden Teams nur bedingt hilft, teilten sich Helpenstein (13., 9 Punkte) und Kurdistan Düren (11., 15 Punkte) die Zähler. Deagir Ilunga traf doppelt für die Gäste (55., 85.), während Colin Ryssen das Spiel zwischenzeitlich drehte (67., 73.). In der Schlussphase hätte Kurdistan sogar gewinnen können, doch Luca Flatten verzog knapp – ein Remis, das beiden Mannschaften weiter Sorgen bereitet.

Breinig (2., 31 Punkte) überrollte Brand (9., 15 Punkte) in einem Spiel, das nach der Roten Karte gegen Torwart Finn Albrecht (14.) früh entschieden war. Kanou, Mbuyi, Engels und Shiraishi (zweimal) sowie Behrami sorgten für ein klares Ergebnis; Brand traf lediglich durch Korotaev direkt nach Ecke (39.). Breinig zeigt sich in Torlaune (jetzt 48 Saisontore) und bleibt Hürth im Aufstiegsrennen dicht auf den Fersen.

Tabellenführer Hürth (1., 36 Punkte) gewann knapp, aber effektiv, und bleibt das stabilste Team der Liga. Manuel Kabambi erzielte nach 19 Minuten das entscheidende Tor, danach verteidigte Hürth konzentriert, während Schafhausen (8., 16 Punkte) trotz mehrerer Aluminiumtreffer das Tor nicht fand. Trainer Jörg Halfenberg sprach von einer „unnötigen Niederlage“, lobte aber die starke Defensivarbeit seiner Mannschaft.

Teveren (jetzt 5. Platz, 22 Punkte) entschied ein umkämpftes Spiel dank zweier Treffer binnen neun Minuten. Stefan Savic verwandelte nach Vorlage von Patrick Rubaszewski zum 0:1 (68.), ehe Joao-Claudio Kiala nach starkem Zuspiel des Torschützen selbst traf (77.). Fliesteden (6., 20 Punkte) blieb nach ordentlicher erster Hälfte offensiv harmlos und verlor zum fünften Mal in dieser Saison.

Verlautenheide (4., 22 Punkte) vergab gegen Lich-Steinstraß (7., 18 Punkte) eine Vielzahl bester Chancen und verlor das Spiel erst in der dramatischen Nachspielzeit. Andre Baumann brachte die Eintracht früh in Führung (14.), ehe die Hausherren mehrfach an Keeper Nick Jansen oder an eigener mangelnder Effizienz scheiterten. Joker Ndombele (90.) und Yaman (90.+5) drehten das Spiel spät – begleitet von Diskussionen um ein nicht gegebenes 2:0 und ein mögliches Abseits beim Siegtreffer.