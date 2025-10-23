 2025-10-15T11:43:40.576Z

Hürth im Titelmodus, Zülpich empfängt Breinig

Vor dem 9. Spieltag bleibt der FC Hürth das Maß aller Dinge. Dahinter liefern sich Zülpich, Breinig und Verlautenheide ein enges Rennen um die Verfolgerplätze.

LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der 9. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 verspricht wegweisende Duelle im Kampf um die Tabellenspitze. Während Hürth als souveräner Tabellenführer in ein Derby gegen Glesch-Paffendorf geht, treffen mit Zülpich und Breinig zwei formstarke Teams direkt aufeinander. Auch im Tabellenmittelfeld stehen wichtige Partien mit Potenzial zur Kurskorrektur an.

Morgen, 20:00 Uhr
FC Hürth
FC Hürth
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
20:00live

Der ungeschlagene Tabellenführer aus Hürth (21 Punkte) empfängt das Schlusslicht der Liga, das in acht Spielen erst zwei Punkte gesammelt hat. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Glesch muss vor allem defensiv stabiler auftreten, um gegen die torhungrige Offensive der Gastgeber zu bestehen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV Helpenstein
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931
15:00live

Der Aufsteiger aus Fliesteden (5. Platz, 13 Punkte) reist mit neuem Selbstvertrauen nach Helpenstein, das als Vorletzter dringend Punkte benötigt. Während Fliesteden zuletzt mit einer disziplinierten Defensivarbeit überzeugte, wartet Helpenstein seit sechs Partien auf einen Sieg. Für den Gastgeber geht es vor allem darum, den Negativlauf endlich zu beenden.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan Düren
Eintracht Verlautenheide
Eintracht Verlautenheide
15:00live

Das erste Topspiel des Spieltags bringt zwei Top-Teams der vergangene Saison zusammen. Kurdistan Düren (8. Platz, 11 Punkte) hat in den letzten Wochen mit einer kompakten Spielweise überzeugt, während Verlautenheide (4. Platz, 13 Punkte) nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Helpenstein mit Selbstvertrauen anreist. Beide Teams verfügen über gefährliche Offensivspieler – auf Dürener Seite Yannick Frings, bei der Eintracht Leandro Stollenwerk – was eine offene und torreiche Begegnung erwarten lässt. Für Verlautenheide bietet sich die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe zu festigen.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896
SV Breinig
SV Breinig
15:30

Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Zülpich: Der Tabellenzweite (17 Punkte) empfängt mit Breinig (3., 16 Punkte) den torgefährlichsten Angriff der Liga. Beide Mannschaften trennen nur ein Punkt, was die Partie zu einem echten Gradmesser im Aufstiegsrennen macht. Zülpich-Trainer David Sasse setzt erneut auf die mannschaftliche Geschlossenheit seiner jungen Elf, während Breinig nach dem 4:1 gegen Schafhausen mit großem Selbstbewusstsein anreist. Entscheidend dürfte sein, wer im Mittelfeld die Kontrolle übernimmt – ein Remis würde beiden kaum weiterhelfen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania Teveren
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-Steinstraß
15:00live

Das Duell zweier spielstarker Teams aus dem Tabellenmittelfeld verspricht taktische Disziplin und hohe Intensität. Teveren (10. Platz, 9 Punkte) punktete zuletzt konstant, während Lich-Steinstraß (7. Platz, 12 Punkte) nach dem knappen 1:0-Erfolg über Brand mit Rückenwind anreist. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen.

So., 26.10.2025, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport Brand
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde Uevekoven
15:45live

Brand (11. Platz, 7 Punkte) wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, zeigt aber weiterhin solide Auftritte. Gegen den Aufsteiger aus Uevekoven (13. Platz, 4 Punkte), der defensiv anfällig ist, bietet sich die Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Ein frühes Tor könnte in diesem Duell den Ausschlag geben.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV Eilendorf
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria Arnoldsweiler
15:00

Eilendorf (9. Platz, 9 Punkte) empfängt die Viktoria, die als 14. bislang enttäuschte. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg steht das Team von Jasmin Muhovic unter Zugzwang, zumal Arnoldsweiler dringend ein Erfolgserlebnis braucht, um den Absturz in den Tabellenkeller zu stoppen. Viel wird vom Eilendorfer Offensivspiel um Jonas Gülden und Onur Demir abhängen.

