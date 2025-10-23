Hürth im Titelmodus, Zülpich empfängt Breinig

Der 9. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 verspricht wegweisende Duelle im Kampf um die Tabellenspitze. Während Hürth als souveräner Tabellenführer in ein Derby gegen Glesch-Paffendorf geht, treffen mit Zülpich und Breinig zwei formstarke Teams direkt aufeinander. Auch im Tabellenmittelfeld stehen wichtige Partien mit Potenzial zur Kurskorrektur an.

Der ungeschlagene Tabellenführer aus Hürth (21 Punkte) empfängt das Schlusslicht der Liga, das in acht Spielen erst zwei Punkte gesammelt hat. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Glesch muss vor allem defensiv stabiler auftreten, um gegen die torhungrige Offensive der Gastgeber zu bestehen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Helpenstein Helpenstein SC Fliesteden 1931 Fliesteden 15:00 live PUSH

Der Aufsteiger aus Fliesteden (5. Platz, 13 Punkte) reist mit neuem Selbstvertrauen nach Helpenstein, das als Vorletzter dringend Punkte benötigt. Während Fliesteden zuletzt mit einer disziplinierten Defensivarbeit überzeugte, wartet Helpenstein seit sechs Partien auf einen Sieg. Für den Gastgeber geht es vor allem darum, den Negativlauf endlich zu beenden.

Das erste Topspiel des Spieltags bringt zwei Top-Teams der vergangene Saison zusammen. Kurdistan Düren (8. Platz, 11 Punkte) hat in den letzten Wochen mit einer kompakten Spielweise überzeugt, während Verlautenheide (4. Platz, 13 Punkte) nach dem knappen 2:1-Sieg gegen Helpenstein mit Selbstvertrauen anreist. Beide Teams verfügen über gefährliche Offensivspieler – auf Dürener Seite Yannick Frings, bei der Eintracht Leandro Stollenwerk – was eine offene und torreiche Begegnung erwarten lässt. Für Verlautenheide bietet sich die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe zu festigen.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich SV Breinig Breinig 15:30 PUSH