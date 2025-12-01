Hürth festigt Spitze – Verfolger verlieren an Boden

Der 13. Spieltag der Landesliga Staffel 2 bot ein breites Spektrum aus klaren Entwicklungen und bemerkenswerten Wendungen. Während Tabellenführer Hürth seine beeindruckende Serie fortsetzte und im Topspiel Breinig schlug, mussten mehrere Teams aus dem Keller trotz ordentlicher Ansätze Rückschläge hinnehmen. Die Begegnungen zeigen ein zunehmend schärferes Tabellenbild, in dem sich Aufstiegs- wie Abstiegsfragen deutlicher konturieren.
Uevekoven hielt gegen einen direkten Konkurrenten lange gut mit, musste sich jedoch nach einem offenen Schlagabtausch erneut geschlagen geben. Glesch-Paffendorf ging durch Leroy Kwaschnowitz (37.) verdient in Führung, ehe Lucas De Brito kurz nach der Pause zum Ausgleich traf. Trotz guter Phasen der Hausherren setzte Ahmet-Emin Sen (78.) mit seinem Treffer die Entscheidung zugunsten des BCV, der damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte.
Teveren beeindruckte mit einer der stärksten Saisonleistungen und setzte Verlautenheide über weite Strecken unter Dauerdruck. Stefan Savic (34.) brachte die Gastgeber hochverdient in Führung, ehe Maximilian Wickum (56.), Luis Damian Seferens (72.) und Yannik Voussen (90.+3) das Ergebnis ausbauten. Während Germania damit den Anschluss an die Spitzengruppe hält, musste die Eintracht im direkten Duell um Platz drei einen empfindlichen Rückschlag einstecken.
Brand drehte nach schwacher erster Halbzeit eindrucksvoll auf und verwandelte einen 0:2-Rückstand noch in einen klaren Sieg. Nach Treffern von Vincent Geimer (24.) und Bilal Chanaa (30.) für die Gäste leitete Albert Korotaev per Elfmeter (64.) die Wende ein, ehe Delany Arigbe mit einem Hattrick (72., 87., 90.+2) und Abdessamad Akherraz (81.) das Spiel komplett kippten. Fliesteden büßt damit an Boden auf die vorderen Plätze ein, während Brand seine stabile Form untermauert.
Hürth festigte im Topspiel eindrucksvoll die Tabellenführung und nutzte die entscheidenden Momente eiskalt aus. Breinig ging zwar durch Manuel Kanou (5.) früh in Führung, vergab jedoch mehrere klare Chancen auf eine höhere Führung. Kurz vor der Pause glich Adilson Fortes Neves (44.) aus, ehe ein Eigentor von Jan Gruhn (47.) und ein Kontertreffer von Bastian Porschen (79.) dem Spitzenreiter den elften Sieg im zwölften Spiel einbrachten.
Schafhausen erwischte einen Start nach Maß und ging durch Felix Grafen (4.) sowie einen Foulelfmeter von Kevin-Mbiki Massakidi (12.) früh in Führung. Eilendorf dominierte anschließend das Spiel, kam aber nur durch Tobias Knoben (27.) zum Anschluss und scheiterte mehrfach an Keeper Niklas Giesen. Die Gäste verteidigten ihren knappen Vorsprung gut und überholten ihren Gegner damit in der Tabelle knapp.
In einer dramatischen Partie führte Kurdistan nach Toren von Cayan Baysan (26.), Sandro Frugaborsi (55.) und Adrian Muliqi (66.) bereits mit 3:0, ehe Zülpich ein außergewöhnliches Comeback gelang. Tim Birkenheuer (70.) und Marvin Iskra (76., 90.+6) sorgten zunächst für den Anschluss, bevor Birkenheuer in der 90.+13 Minute den späten Siegtreffer erzielte. Der TuS verteidigt damit Platz drei, während der SVK trotz guter Leistung weiter im unteren Drittel festhängt.