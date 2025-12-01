Hürth festigt Spitze – Verfolger verlieren an Boden

Uevekoven hielt gegen einen direkten Konkurrenten lange gut mit, musste sich jedoch nach einem offenen Schlagabtausch erneut geschlagen geben. Glesch-Paffendorf ging durch Leroy Kwaschnowitz (37.) verdient in Führung, ehe Lucas De Brito kurz nach der Pause zum Ausgleich traf. Trotz guter Phasen der Hausherren setzte Ahmet-Emin Sen (78.) mit seinem Treffer die Entscheidung zugunsten des BCV, der damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte.