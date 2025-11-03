Hürth bleibt makellos, Verlautenheide setzt sich im Derby durch

Neun Spiele, neun Siege – der FC Hürth marschiert unaufhaltsam an der Tabellenspitze der Landesliga Mittelrhein Staffel 2. Dahinter behauptet sich der SV Breinig als erster Verfolger, während Aufsteiger Fliesteden und Eintracht Verlautenheide ihre starke Frühform bestätigen. Im Tabellenkeller spitzen sich die Probleme für Arnoldsweiler und Glesch-Paffendorf weiter zu.

Trotz Überzahl nach einer Roten Karte für Teverens Jan Bach (70.) schafften es die Sportfreunde Uevekoven nicht, die Partie zu drehen. Nach der Gästeführung durch Yannik Voussen (42.) glich Joshua Holtby kurz nach der Pause sehenswert aus (51.). Doch Finn Franck (78.) und der eingewechselte Luis Seferens (88.) sorgten für den zweiten Teverener Sieg in Folge. Uevekoven traf zweimal Aluminium und haderte mit dem Spielglück – bleibt mit fünf Punkten auf einem Abstiegsrang, während Teveren (15 Punkte) auf Rang sechs klettert.

In einem zerfahrenen Spiel mit zahlreichen Wendungen reichte es für beide Teams erneut nicht zum ersehnten Dreier. Joel Zolana (8.) und Ahmet-Emin Sen (28.) trafen für die Gastgeber, während ein Eigentor von Ibrahim Jeng (23.) und ein später Elfmeter von Felix Haupts (90.+1) Brand den Punkt retteten. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Glesch-Abwehrmann Morillo-Torres (71.) spielte die Viktoria lange in Unterzahl. Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller stecken – Brand (9 Punkte) knapp vor Schlusslicht Glesch (3 Punkte).

Ein Spiel voller Emotionen und Karten sahen die Zuschauer auf dem Breinigerberg. Nach einer 2:0-Führung durch Jan Gruhn (16.) und Luca Gehlen (31.) kämpfte sich Helpenstein durch Maurice Braun (61.) und Dominic Sinanoglu (76.) zurück. Erst Sulayman Dawodu entschied das hitzige Duell mit zwei späten Treffern (84., 89.), Letzterer per Handelfmeter, der eine umstrittene Rote Karte für Aaron Allwicher nach sich zog. Breinig bleibt mit 22 Punkten erster Hürth-Verfolger, während Helpenstein (5 Punkte) weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Ein turbulenter Beginn mit zwei frühen Treffern legte den Grundstein für Zülpichs Auswärtserfolg. Devin Nickisch (6.) und Tim Birkenheuer (8.) sorgten schnell für eine 2:0-Führung, ehe eine Rote Karte für Lucas Carell (27.) das Spiel kippte. In Überzahl drängte Schafhausen, kam aber nur durch Elias Halfenberg (57.) zum Anschluss. Zwei starke Paraden von Jan Beyers sicherten Zülpich (20 Punkte) den wichtigen Sieg im Topspiel, während Schafhausen (13 Punkte) in der Tabelle etwas zurückfällt.

Der Aufsteiger aus Fliesteden hat auch im Heimspiel gegen Kurdistan Düren seine Effektivität unter Beweis gestellt. Trotz überlegener Gäste traf zunächst Michael Uhlemann per Kopf nach einer Ecke (9.), ehe Salifu Krubally auf der Gegenseite ebenfalls per Kopf ausglich (21.). In der zweiten Halbzeit entschied Bilal Chanaa mit einem Doppelpack (70., 85.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Der SV Kurdistan Düren blieb offensiv bemüht, schwächte sich aber durch eine Rote Karte gegen Ayoub Zaanani (81.) selbst. Mit nun 17 Punkten bleibt Fliesteden auf Rang fünf, während Kurdistan mit elf Zählern im unteren Mittelfeld stagniert.

Im mit Spannung erwarteten Derby setzte sich Eintracht Verlautenheide dank größerer Effizienz durch. Lucas Marso (14.) und Cem Hircin (18., 57.) trafen für die Gastgeber, während Tobias Knoben (29.) zwischenzeitlich verkürzte. Eilendorf spielte ansehnlich, verpasste aber in den entscheidenden Momenten den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Yannik Younga die Gelb-Rote Karte – eine Fehlentscheidung, wie selbst Verlautenheider Spieler bestätigten. Mit dem dritten Sieg in Serie rückt die Eintracht (19 Punkte) bis auf Platz vier vor, Eilendorf bleibt mit zwölf Zählern im Mittelfeld.